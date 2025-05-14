Россияне вывели войну дронов на новый уровень, Украине нужны новые инженерные решения
Не хочется это признавать, но противник существенно продвинулся в области применения дронов.
Если раньше это были несколько подразделений, то сейчас все куда более масштабно.
Наши датчики фиксируют огромное количество дронов в воздухе.
Раньше мы подключались к видео противника, смеялись над тем, как бестолково летают оккупанты. Хаотично и на несколько километров.
Но системные полеты противника на глубину 10-15 километров – это уже данность. И речь не о 1-2 зафиксированных полетах, речь о роях дронов.
Момент второй. Средства РЭБ начали нас донимать еще сильнее.
Новость хорошая: их можно преодолевать. Но соревноваться должны инженерные комнаты и группы RND.
Чтобы преодолеть вражескую "штору" (РЭБ на наше видео) нужно время, эксперименты, закупки, инжиниринг и пайка.
Ор, нервы и громкие приказы командования в этом не помогают.
Мы радовались дроновой революции. Радуемся, когда наши дроны жгут танки, пехоту, технику. Но видео, на которых жгут нас, становится, к сожалению, все больше.
Дронов у противника также становится все больше. Думаю, сейчас в сотни раз больше чем, например, в прошлом году.
Поэтому главное наше сражение должно произойти во внедрении технологий.
Уже мало иметь просто дрон. Нужно иметь дрон, а потом еще инженеров, которые сделают его устойчивым к РЭБ.
В то же время нужно иметь РЭБ, который давит технологические решения дронов оккупантов.
Это ежедневные и сложные шахматы.
Но преимущество получит тот, кто станет лучше именно в этом противостоянии.
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