Полеты роев дронов противника на 10-15 километров – это уже данность

Не хочется это признавать, но противник существенно продвинулся в области применения дронов.

Если раньше это были несколько подразделений, то сейчас все куда более масштабно.

Наши датчики фиксируют огромное количество дронов в воздухе.

Раньше мы подключались к видео противника, смеялись над тем, как бестолково летают оккупанты. Хаотично и на несколько километров.

Но системные полеты противника на глубину 10-15 километров – это уже данность. И речь не о 1-2 зафиксированных полетах, речь о роях дронов.

Момент второй. Средства РЭБ начали нас донимать еще сильнее.

Новость хорошая: их можно преодолевать. Но соревноваться должны инженерные комнаты и группы RND.

Чтобы преодолеть вражескую "штору" (РЭБ на наше видео) нужно время, эксперименты, закупки, инжиниринг и пайка.

Ор, нервы и громкие приказы командования в этом не помогают.

Мы радовались дроновой революции. Радуемся, когда наши дроны жгут танки, пехоту, технику. Но видео, на которых жгут нас, становится, к сожалению, все больше.

Дронов у противника также становится все больше. Думаю, сейчас в сотни раз больше чем, например, в прошлом году.

Поэтому главное наше сражение должно произойти во внедрении технологий.

Уже мало иметь просто дрон. Нужно иметь дрон, а потом еще инженеров, которые сделают его устойчивым к РЭБ.

В то же время нужно иметь РЭБ, который давит технологические решения дронов оккупантов.

Это ежедневные и сложные шахматы.

Но преимущество получит тот, кто станет лучше именно в этом противостоянии.

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