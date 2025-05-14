Росіяни вивели війну дронів на новий рівень, Україні потрібні нові інженерні рішення
Не хочеться це визнавати, але противник суттєво просунувся у галузі застосування дронів.
Якщо раніше це було декілька підрозділів, то зараз все масштабно.
Наші датчики фіксують величезну кількість дронів у повітрі.
Раніше ми під'єднувались до відео противника, сміялись, як недолуго літають окупанти. Хаотично та на декілька кілометрів.
Але системні польоти противника на глибину 10-15 кілометрів – це вже даність. І йдеться не про 1-2 зафіксовані польоти, йдеться про рої дронів.
Момент другий. Засоби РЕБ почали нам дошкуляти ще сильніше.
Новина хороша: їх можна долати. Але змагатись мають інженерні кімнати та RND-групи.
Щоб здолати ворожу "штору" (РЕБ на наше відео), треба час, експерименти, закупівлі, інжиніринг і пайка.
Крик, нерви і гучні накази командування тут не допомагають.
Ми раділи дроновій революції. Радіємо, коли наші дрони палять танки, піхоту, техніку. Але відео, де палять нас, стає, на жаль, дедалі більше.
Дронів в противника також стає дедалі більше. Думаю, зараз в сотні разів більше ніж, наприклад, минулого року.
Тому головна наша битва має зосередитися у запровадженні технологій.
Вже мало мати просто дрон. Потрібно мати дрон, а потім інженерів, які зроблять його стійким до РЕБу.
Водночас потрібно мати РЕБ, який давить технологічні рішення дронів окупантів.
Це щоденні й складні шахи.
Але перевагу отримає той, хто стане кращим саме в цьому протистоянні.
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