Польоти роїв дронів противника на 10-15 кілометрів – це вже даність

Не хочеться це визнавати, але противник суттєво просунувся у галузі застосування дронів.

Якщо раніше це було декілька підрозділів, то зараз все масштабно.

Наші датчики фіксують величезну кількість дронів у повітрі.

Раніше ми під'єднувались до відео противника, сміялись, як недолуго літають окупанти. Хаотично та на декілька кілометрів.

Але системні польоти противника на глибину 10-15 кілометрів – це вже даність. І йдеться не про 1-2 зафіксовані польоти, йдеться про рої дронів.

Момент другий. Засоби РЕБ почали нам дошкуляти ще сильніше.

Новина хороша: їх можна долати. Але змагатись мають інженерні кімнати та RND-групи.

Щоб здолати ворожу "штору" (РЕБ на наше відео), треба час, експерименти, закупівлі, інжиніринг і пайка.

Крик, нерви і гучні накази командування тут не допомагають.

Ми раділи дроновій революції. Радіємо, коли наші дрони палять танки, піхоту, техніку. Але відео, де палять нас, стає, на жаль, дедалі більше.

Дронів в противника також стає дедалі більше. Думаю, зараз в сотні разів більше ніж, наприклад, минулого року.

Тому головна наша битва має зосередитися у запровадженні технологій.

Вже мало мати просто дрон. Потрібно мати дрон, а потім інженерів, які зроблять його стійким до РЕБу.

Водночас потрібно мати РЕБ, який давить технологічні рішення дронів окупантів.

Це щоденні й складні шахи.

Але перевагу отримає той, хто стане кращим саме в цьому протистоянні.

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