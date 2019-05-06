Российская "паспортная агрессия" и как ей противодействовать

Для Украины начало выдачи российских паспортов на оккупированных территориях представляет очевидную угрозу национальной безопасности, а сама паспортизация, по логике ее инициаторов, имеет несколько целей.

Во-первых, это уменьшение населения Украины из-за переселения в другие страны путем раздачи паспортов Венгрии, Польши и пр. преимущественно в западных областях, и гражданства России в прочих регионах. Российская "паспортизация" граждан Украины вписывается в негласную концепцию Кремля по экономическому и демографическому ослаблению потенциала Украины, чтобы в будущем было проще принудить Украину к капитуляции перед Москвой.

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Во-вторых, усиление интеграции граждан Украины в российскую информационную среду, чтобы затем под влиянием российской и пророссийской пропаганды они проголосовали на выборах в Верховную Раду за навязанных им прокремлевских кандидатов (потому что получение российского гражданства не требует обязательного отказа от гражданства украинского). Примечательно, что указ Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства готовился давно и был намеренно принят перед началом парламентской избирательной кампании в Украине.

Стоит учитывать, что (по доступным данным) до трех миллионов граждан Украины находятся на заработках в России, у многих из них там живут родственники, родители, дети и так далее.

В-третьих, некоторые лица, получившие российское гражданство, будут призваны в вооруженные силы РФ. В этом случае они подписываются на то, что готовы стать прямыми коллаборантами, "пушечным мясом", и воевать на Донбассе против своих же соотечественников на стороне оккупантов, или в других горячих точках, там, где им прикажет кремлевское руководство. То есть, путём выдачи российских паспортов Москва увеличивает еще и возможность пополнения своих вооруженных сил за счет граждан Украины, и это еще раз подтверждает, что РФ является оккупантом и действует как оккупант.

В-четвертых, Россия создает новые аргументы для оправдания эскалации агрессии, - мол, на Донбассе и во всей Украине живут "наши граждане".

В-пятых, часть своей местной агентуры, в том числе выявленной либо отработанной, Москва выведет из Украины путем принятием в гражданство РФ, что уже предусмотрено статей 23 Федерального Закона РФ "О службе внешней разведки" (хотя этот же фактор может иметь для РФ и отрицательную сторону).

Единственный положительный фактор предоставления гражданства РФ заключается в том, что часть граждан Украины, которая искренне ненавидит и украинцев, и все украинское, уедет в Россию. Этот фактор позитивно скажется в ходе будущей деоккупации временно оккупированных территорий. Но этот же фактор имеет и отрицательную сторону: граждане, документированные российскими паспортами, как уже показано выше, могут быть завербованы и являться агентами как тайного, так и открытого влияния.

Выдача российских паспортов гражданам Украины противоречит общепринятым нормам международного права и так называемым Минским договоренностям. Да, в международном праве нет конкретных норм, которые запрещали бы России представлять свое гражданство гражданам Украины вопреки официальной позиции и законодательству Украины. Однако там есть нормы, предусматривающие ответственность страны-агрессора, которой является Россия, за подобные шаги. Это дает основания для Украины апеллировать к международному сообществу с призывом ужесточить санкции против России. Это единственный инструмент, чтобы заставить агрессора отказаться от противоправного поведения.

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Какова должна быть реакция внутри Украины на российскую паспортизацию?

Что касается возможной реакции внутри Украины, то, безусловно, следует внести изменения в законодательство о гражданстве: как минимум, должна быть введена серьезная ответственность за несообщение в орган миграционной службы о приобретении гражданства иностранного государства. Принятие такого законодательного изменения должно сопровождаться информационной кампанией, чтобы разъяснить вред и опасность двойного гражданства для Украины в сегодняшней ситуации.

На общенациональном уровне необходимо усовершенствовать процедуры прекращения гражданства Украины в случае приобретения гражданства иной страны. Такая мера предусмотрена в ряде стран Европейского Союза - вспомним, например, решение Европейского суда по правам человека по делу №76136/12 "Рамадан против Мальты". Примеры из украинской практики: прекращение гражданства Украины для народного депутата Артеменко и бывшего помощника министра экономики Саши Боровика соответствующими указами президента. Для случаев прекращения гражданства Украины необходимо установить также законодательную норму, аннулирующую право на пенсионное и социальное обеспечение.

Для защиты национальных интересов следует также решить вопрос об уголовном преследовании должностных и иных лиц РФ, участвующих в выдачи российских паспортов гражданам Украины. В связи с очевидной неспособностью действующего президента и нынешнего созыва Верховной Рады обеспечить меры по недопущению "паспортной аннексии" Украины, все перечисленные выше проблемы предстоит решать после вступления в должность избранному президенту Владимиру Зеленскому и его выдвиженцам.