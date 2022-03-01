Российские оккупанты готовятся запустить масштабную информационно-психологическую операцию

128 часов обороны.
По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.
Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.
Поначалу они планируют устроить перебои связи.
После этого будут массированно брошены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию.
На "подтверждение" этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики.
ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся!
Никакой капитуляции не будет! Только победа!
Предупредите всех, кого вы сможете.
Многие, кто рассчитывал взять Киев за двое-трое суток, уже в аду.
Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление!
Слава Украины!
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