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Российские оккупанты готовятся запустить масштабную информационно-психологическую операцию

Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты готовятся запустить масштабную информационно-психологическую операцию

министр обороны Украины
01.03.2022, 17:11

Уважаемые украинцы!

128 часов обороны.

По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию.

Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.

Поначалу они планируют устроить перебои связи.

После этого будут массированно брошены фейковые сообщения о том, что украинское военно-политическое руководство вроде бы согласилось на капитуляцию.

На "подтверждение" этого фейка будут распространяться вроде бы подписанные "документы", а также смонтированные фейковые видеоролики.

ЭТО ЛОЖЬ. Не дождутся!

Никакой капитуляции не будет! Только победа!

Предупредите всех, кого вы сможете.

Многие, кто рассчитывал взять Киев за двое-трое суток, уже в аду.

Крепко держим оружие! Продолжаем сопротивление!

Слава Украины!

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