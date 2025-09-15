Возможно, российская система ПВО/ПРО деградировала. Москва срывает международные контракты по изготовлению ЗРК С-400 и нуждается в "затыкании дыр"

В пятницу, 12 сентября, российский вождь Владимир Путин выступил на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Это главное "зонтичное" мероприятие российской власти для осуществления международного влияния посредством культуры. Своего рода ядерное оружие по значимости.

Интересен контекст.

Путин выступал в главном зале Екатерининского дворца в городе Пушкин. Роскошное помещение. Явный пас любителю золота в интерьере – товарищу Трампу – в плане "смотри, что у меня есть".

Вся программа форума традиционно задумана так, чтобы максимально подорвать режим международных санкций против российских военных преступников, показав масштаб и уровень возможностей России.

Но возникли нюансы.

1. Прямо накануне выступления Путина СБУ "ввела санкции" против ряда объектов в порту Приморска (конечная точка Балтийской трубопроводной системы), который на северном берегу Финского залива. Также были проверены на прочность объекты Балтийской трубопроводной системы – 2 (что сразу напомнило о красивом пожаре в порту Усть-Луга 24 августа).

ГУР "ввело санкции" против Ново-Уфимского НПЗ в Башкортостане. Что ну очень-очень далеко.

СБС и ССО "ввели санкции" против монструозного завода "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в Ленинградской области. Это второе по масштабам переработки нефти предприятие в РФ. Находится в структуре компании "Сургутнефтегаз" и помимо разных видов топлива производит широкий спектр продуктов нефтехимии.

До этого завода уже несколько раз пытались дотянуться, равно как и до порта Приморск. И вот буквально с интервалом в один день удалось повредить обе цели.

"Что-то случилось" и на двух участках Октябрьской железной дороги в Ленинградской области. Около станции Семрино в Гатчинском округе сошел с рельсов тепловоз (машинист погиб). В районе станции Низовская (перегон Строганово – Мшинская в Лужском районе) в реку Ящеру красиво упали цистерны (по официальным данным – пустые).

Хотя культурный форум уже закончился, масса гостей еще наверняка в Питере и точно узнают о произошедшем. А тем, кто уехал, возможно, вдогонку расскажут.

Все это слегка подкорректирует впечатление о величественном величии Кремля, а лично товарища Путина сделает посмешищем. Ибо он неспособен обеспечить безопасность даже своего базового региона.

2. Раз "пропущенные" с воздуха аж в Ленинградской области по ранее недостижимым (!) целям идут буквально один за другим, это означает две вещи (и/или):

• Украина усовершенствовала и нарастила численность средств дальнего поражения;

• российская система ПВО/ПРО деградировала/не поспевает.

В медиа циркулируют слухи, что Россия якобы намеревается выкупить назад проданные Турции системы С-400. Так как, вследствие успешных атак Сил обороны Украины, Москва не только срывает международные контракты по изготовлению данных ЗРК (для той же Индии), но и банально нуждается в затыкании дыр.

Если слухи подтвердятся, это будет означать, что российское командование и политическое руководство значительно больше верят в украинскую ракетную программу, чем многие наши сограждане. Ибо С-400 против дронов не нужны, а вот против ракет и авиации – очень даже.

3. Украина буквально за три дня показала, что может стать эффективным гарантом безопасности на Балтике при наличии военного союза. Вменяемые страны это уже осознали и наращивают инвестиции в свою (!) оборону через поддержку Украины. Надеюсь, что и до маловменяемых быстрее дойдет.

