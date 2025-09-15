У п’ятницю, 12 вересня, російський вождь Володимир Путін виступив на пленарному засіданні XI Санкт-Петербурзького міжнародного форуму об’єднаних культур. Це головний "парасольковий" захід російської влади для здійснення міжнародного впливу через культуру. Свого роду ядерна зброя за вагомістю.

Цікавить контекст.

Путін виступав у головному залі Катерининського палацу в місті Пушкін. Розкішне приміщення. Явний пас любителю золота в інтер’єрі – товаришу Трампу – у сенсі "дивись, що у мене є".

Вся програма форуму традиційно задумана так, щоб максимально підірвати режим міжнародних санкцій проти російських воєнних злочинців, показавши масштаб і рівень можливостей Росії.

Але виникли нюанси.

Прямо напередодні виступу Путіна СБУ "ввела санкції" проти низки об’єктів у порту Приморськ (кінцева точка Балтійської трубопровідної системи), який на північному березі Фінської затоки. Також були перевірені на міцність об’єкти Балтійської трубопровідної системи – 2 (що одразу нагадало про красиву пожежу в порту Усть-Луга 24 серпня).

ГУР "ввело санкції" проти Ново-Уфимського НПЗ у Башкортостані. Що аж надто далеко.

СБС і ССО "ввели санкції" проти монструозного заводу "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) у Ленінградській області. Це друге за масштабами переробки нафти підприємство у РФ. Знаходиться в структурі компанії "Сургутнефтегаз" і окрім різних видів палива виробляє широкий спектр продуктів нафтохімії.

До цього заводу вже кілька разів намагалися "дотягнутися", так само як і до порту Приморськ. І ось буквально з інтервалом в один день вдалося пошкодити обидві цілі.

"Щось сталося" і на двох ділянках Октябрської залізниці в Ленінградській області. Біля станції Семрино в Гатчинському окрузі зійшов з рейок теплотяг (машиніст загинув). В районі станції Низовська (перегін Строганово – Мшинська в Лужському районі) у річку Ящеру красиво впали цистерни (за офіційними даними – порожні).

Хоча культурний форум уже закінчився, маса гостей ще напевно в Пітері й точно дізнаються про те, що сталося. А тим, хто поїхав, мабуть, доганяючи, розкажуть.

Це трохи скоригує враження про величне величчя Кремля, а особисто товариша Путіна зробить посміховиськом. Адже він не здатний забезпечити безпеку навіть свого базового регіону.

2. Раз "пропущені" з повітря аж у Ленінградській області по раніше недосяжних (!) цілях йдуть буквально один за одним, це означає дві речі (і/або):

• Україна удосконалила та наростила чисельність засобів дальнього ураження;

• російська система ППО/ПРО деградувала/не встигає.

У медіа циркулюють чутки, що Росія нібито має намір викупити назад продані Туреччині системи С-400. Оскільки, унаслідок успішних атак Сил оборони України, Москва не лише зриває міжнародні контракти з виготовлення цих ЗРК (для тієї ж Індії), а й банально потребує "затикання дір".

Якщо чутки підтвердяться, це означатиме, що російське командування та політичне керівництво значно більше вірять в українську ракетну програму, ніж багато наших співгромадян. Адже С-400 проти дронів не потрібні, а ось проти ракет та авіації – дуже навіть.

3. Україна буквально за три дні показала, що може стати ефективним гарантом безпеки на Балтиці за наявності військового союзу. Розумні країни це вже усвідомили й нарощують інвестиції у свою (!) оборону через підтримку України. Сподіваюся, що й до малорозумних швидше дійде.

Оригінал

