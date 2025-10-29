Колонка была опубликована на ERR.ee, перевод с ведома и разрешения издания





Недалеко от нашего дома в Париже находится мост Альма, с которого можно увидеть Эйфелеву башню. Но в глаза бросается другое сооружение с золотыми куполами – это русская православная церковь. Непонятно, почему разрешили ее там построить: эти купола попадают в кадр, например, при фотографировании Эйфелевой башни с моста, и в этом нет ничего парижского. Со стороны улицы церковь представляет собой белую крепость без окон, по обе стороны от которой стоят угловатые здания. На обоих висят таблички "Русский православный духовно-религиозный центр".

Обещание о строительстве церкви дал тогдашний мэр Николя Саркози во время визита патриарха Алексия в 2007 году, а в 2010 году Россия выиграла тендер на строительство. Планировался культурный центр, предусматривающий не только церковь, но и школу – первый русско-французский лицей. Однако проект остался незавершенным: церковь существует, но с Центром имени Бердяева возникли проблемы. Стены церкви тоже остались без запланированных фресок.

В Париже есть и другой "Российский центр культуры", где даже после начала полномасштабной агрессии России продолжали вербовать молодежь для поездок в Крым, чтобы подружить их с кремлевской идеологией. Аналогичные группы молодежи собирались в прошлом году в Австралии, Германии и Турции.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net