Колонка була опублікована на ERR.ee, переклад з відома і дозволу видання





Недалеко від нашого будинку в Парижі розташований міст Альма, з якого можна побачити Ейфелеву вежу. Але в очі впадає інша споруда із золотими куполами – це російська православна церква. Незрозуміло, чому дозволили її там побудувати: ці куполи потрапляють у кадр, наприклад, під час фотографування Ейфелевої вежі з мосту, і в цьому немає нічого паризького. З боку вулиці церква являє собою білу фортецю без вікон, по обидва боки від якої стоять незграбні будівлі. На обох висять таблички "Російський православний духовно-релігійний центр".

Обіцянку про будівництво церкви дав тодішній мер Ніколя Саркозі під час візиту патріарха Олексія 2007 року, а 2010 року Росія виграла тендер на будівництво. Планувався культурний центр, що передбачав не тільки церкву, а й школу – перший російсько-французький ліцей. Однак проєкт залишився незавершеним: церква існує, але з Центром імені Бердяєва виникли проблеми. Стіни церкви також залишилися без запланованих фресок.

У Парижі є й інший "Російський центр культури", де навіть після початку повномасштабної агресії Росії продовжували вербувати молодь для поїздок до Криму, щоб подружити їх із кремлівською ідеологією. Аналогічні групи молоді збиралися торік в Австралії, Німеччині та Туреччині.

