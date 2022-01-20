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Русский мир – вызов не только Украине. А всей Центральной Азии, Кавказу и Восточной Европе

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Русский мир – вызов не только Украине. А всей Центральной Азии, Кавказу и Восточной Европе

старший научный сотрудник в TED Fellows, сооснователь Kloop
20.01.2022, 18:29

Это наша общая антиколониальная война против путинского режима и его цели воссоздать империю

Однажды, в прекрасном будущем, в котором президента России Владимира Путина уже не будет (неважно, где не будет: на троне или вообще на белом свете), я надеюсь, мы увидим нечто подобное тому, что на фотографии ниже.

Русский мир – вызов не только Украине. А всей Центральной Азии, Кавказу и Восточной Европе

Увидим, как будущий лидер России, независимо от того, в оппозиции он был Путину или нет, встанет на колени перед памятником погибшим украинским гражданам и воинам. Или погибшим грузинским гражданам и воинам. Или в принципе хоть каким людям, погибшим от действий нынешней российской власти.

На фото – канцлер ФРГ Вилли Брандт (занимал пост с 1969 по 1974 годы. – Ред.) стал на колени перед памятником жертвам Холокоста. Брандт сам был в сопротивлении нацистам, но ему важно было извиниться от лица всей Германии. И именно этот момент считается во многом поворотным в том, как во всем мире стали воспринимать Германию. Именно в 1970-е, после жеста Брандта, Федеративная Республика Германия потихоньку стала ассоциироваться как нечто совсем иное Третьему Рейху.

Надеюсь, мы увидим, как какой-нибудь будущий президент РФ Алексей Навальный встанет на колени в Симферополе во время церемонии возвращения Крыма в состав Украины, например. Может быть тогда мы даже к России начнем нормально относиться.

Но пока мы в другой точке истории: в той, где Россия готовится всерьез напасть на Украину. (Ремарка: Россия, итак, уже семь лет это делает, я имею в виду, что собирается напасть с новыми силами и отжать новые территории.)

И это вызов не только Украине. Это проблема для всей Центральной Азии, Кавказа и Восточной Европы.

Украина была и остается прекрасным примером умения жить без своей бывшей империи. Украина — очень вдохновляющий пример, что бы ни говорило российское госТВ.

Мы все варились в одном колониальном котле, и, я считаю, нам надо помогать друг другу перед общей угрозой. Если Украина проиграет эту войну, проиграем мы все.

Я сейчас в Киеве и никуда отсюда не уеду, несмотря ни на какие угрозы вторжения. Более того, я готов защищать Украину той экспертизой, какая у меня есть. Потому что от этого напрямую зависит судьба моего родного Кыргызстана. Сильная и независимая Украина очень выгодна Кыргызстану, как и наоборот.

Если и вы готовы защищать, присоединяйтесь. Можно не только физически обороняться против России. Можно внести информационный вклад, например, и хотя бы информировать своих близких и друзей о том, что происходит.

Можно донатить волонтерским организациям, помогающим на линии фронта украинским солдатам.

Можно бойкотировать российские товары в своей стране, и, наоборот, покупать украинские.

В общем, не оставайтесь в стороне, это действительно наша общая антиколониальная война.

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война России против Украины rt россия
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