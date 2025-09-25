Экономические трудности и атаки беспилотников в сочетании с новыми запретами и ограничениями наносят удар по жизни в России

Перевод оригинальной публикации с разрешения The Jamestown Foundation

В июне Максим Решетников, глава Министерства экономического развития России, впервые открыто признал, что российская экономика балансирует на грани рецессии. Даже прокремлевские медиаканалы сообщили, что этой осенью ожидаются массовые сокращения персонала.

Согласно недавнему опросу Rabota.ru и СберПодбор, о котором сообщило российское информационное издание "Известия", 12% компаний планируют сократить персонал, причем основной причиной называют снижение потребительского спроса.

