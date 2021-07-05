Рынок земли таки заработал, шторм в Нацбанке и геополитический троллинг Зеленского-Путина

Украина отметила 25-летие принятия Конституции. Президент РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский заочно обменялись мнениями, которые не приблизили их к личной встрече. Начал работать рынок земли сельскохозяйственного назначения. Верховная Рада продемонстрировала способность монобольшинства на "подвиг". В офисе генерального прокурора и Национальном банке произошли кадровые изменения. Александр Лукашенко становится все более неприемлемым для диалога.

Украинской Конституции – 25!

Празднование в стенах Верховной Рады не обошлось без эксцессов – ветераны украинской политики Виктор Шишкин и Степан Хмара одели футболки с надписью "Зе! Убийца Конституции". Выяснилось, что лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия не знал, что за люди бросили публичный вызов президенту.

Сам гарант Конституции внес как неотложный законопроект о Большом гербе, принятие которого является необходимым, однако вряд ли первоочередным в текущей ситуации. Вечер праздничного дня завершился подписанием народного подозрения Владимиру Зеленскому в государственной измене, которое организовала "Демократическая Сокыра".

Зеленский-Путин и геополитический троллинг

В обмене мнениями с Владимиром Путиным (российский президент традиционно использовал "прямую линию" с россиянами, украинский – интервью Интерфакс-Украина) Владимир Зеленский не так пытался доказать беспочвенность подозрения в измене, как стремился соединить известные шутки с демонстрацией укрепления субъектности в собственном понимании.

Играть с Путиным на поле геополитического троллинга – задача не из простых, поскольку у хозяина Кремля военно-политических возможностей больше, а зависимость от волеизъявления избирателей – меньше, и это необходимо учитывать.

Президент Украины пытался продолжить диалог с российским визави из Одессы, где в первое воскресенье июля состоялось празднование Дня Военно-Морских Сил Украины, обозначив усиления сотрудничества в военно-технической сфере с Турцией. Очевидно, должны способствовать росту субъектности Украины и масштабные военно-морские учения Sea Breeze-2021, которые стартовали 28 июня и продлятся две недели.

Рынок земли таки заработал

1 июля в Украине начал работать рынок земли сельскохозяйственного назначения. Начало работы стало больше ритуальным, а власть не уделила должного внимания информированию участников рынка. Украина имеет возможность учесть ошибки, допущенные другими постсоциалистическими странами в процессе запуска рынка земли, однако мощное аграрное лобби пока не дает оснований надеяться на успех.

Законы о коренных народах, олигархах и налогах

Верховная Рада продемонстрировала силу монобольшинства и депутатских групп, которые готовы подставить ей плечо. Однако принятие закона "О коренных народах Украины" (отсутствие среди них россиян заметно раздражает Путина) состоялось конституционным большинством. Но за законопроекты "об олигархах" и об изменениях в Налоговом кодексе ("слугам народа" не сообщили, что менять правила налогообложения "на вчера" – признак дурного тона) проголосовали пока в первом чтении. Лояльный Зеленскому председатель ВРУ Дмитрий Разумков уже продемонстрировал, что имеет свою позицию в этом вопросе.

Однако это еще не все. О торгах олигархов с Офисом президента о размерах ренты на использование недр не говорит на Печерских холмах только ленивый. Масла в огонь добавило агентство Bloomberg, сообщив, что США и Германия обсуждают перспективы предоставления Украине помощи в случае запуска российского газопровода Северный поток-2. По существующей на Западе традиции, предложат не рыбу, а удочку – новые экологические мощности по производству экологически чистой энергии. Правда, неизвестно, захотят иностранные инвесторы вкладывать в это деньги, если погашение задолженности по "зеленому" тарифу составило лишь 20%.

Кадровые перестановки в НБУ и Генпрокуратуре

В офисе генерального прокурора произошло заметное ослабление позиций Гюндуза Мамедова, из-под контроля которого забрали "департамент войны". Правда, он является главным прокурором от Украины по делу МН17, что создает определенные позиции для маневрирования. Насколько успешно генеральный прокурор Ирина Венедиктова будет руководить расследованием военных преступлений, мы сможем увидеть вскоре.

А вот увольнение в течение одной недели трех руководителей департаментов Национального банка – лицензирования, рефинансирования и финансовой стабильности – вряд ли стало позитивным сигналом для рынка и инвесторов.

Лукашенко и стабильность в Европе

Свои сигналы предложил миру Александр Лукашенко. Он сообщил о приостановлении пребывания Беларуси в "Восточном партнерстве", а накануне Дня Независимости сообщил об антитеррористической операции, последствия которой позволят "предъявить претензии Ангеле Меркель".

Лукашенко публично поручил полностью закрыть границу с Украиной. На границе с Литвой белорусские пограничники, наоборот, создают благоприятные условия для нелегальных мигрантов. Заявления официального Минска уже превратили Лукашенко на человека, с которым хочет говорить разве что Путин, и это плохо влияет на стабильность в Европе.

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