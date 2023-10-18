С ужасом думаю, как наши переговорщики сдадут украинский бизнес в процессе евроинтеграции

У нас очень слабые переговорщики.

Вот вам два последних примера.

1. Обещание пожизненного РЕР, которое срывает реформу государственной службы, лишает надежды на появление адекватных людей в правительстве и консервирует политическую систему, – это обещание наших правительственных переговорщиков.

2. Обещание вернуть неограниченные проверки бизнеса, которое увеличивает поле для коррупции, уменьшает и так низкую экономическую свободу и ухудшает инвестиционный климат – это обещание наших правительственных переговорщиков.

Раньше сотни раз обещали и не выполняли. Говорите, сейчас придется делать? Ну ладно, выполним. Ведь бизнес не жалко, он подлежит общипыванию. И РЕРов не жалко, мы сами уже РЕРы, пусть и другие покорятся, как мы. Интересы страны? Нет, не слыхали.

Нет качественных переговорщиков, потому что компетентные люди не идут на государственную службу. Теперь компетентные люди точно не пойдут на государственную службу, потому что нет качественных переговорщиков. Замкнутый круг. Почему бедные – потому что дураки. Почему дураки – потому что бедные.

Понятно, что парламент будет пытаться исправить ситуацию, улучшить законы, но эти улучшения надо согласовывать с международными партнерами. Снова переговорщики.

Я с ужасом думаю, как наши переговорщики сдадут украинский бизнес на переговорах по условиям евроинтеграции. Сегодня это плохое предчувствие обсуждается в многочисленных деловых сообществах и звучит ключевым тезисом на форсайтах.

Говорят, что Польша в свое время подготовила для переговоров об условиях евроинтеграции 3000 переговорщиков, которые рубились с брюссельскими бюрократами месяцами по каждому пункту на каждой площадке. Пришлось сдать немало позиций, но многие выиграли. Польша сохранила динамизм экономики и стала единственной европейской страной, которая не упала во время кризиса 2008-2009.

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