Путин переусердствовал с натягиванием Трампа на глобус и теперь судорожно пытается отползти

В Кремле нервничают. А если писать с минимальным соблюдением цензуры, то бункерная крыса наполнила чемоданчик до краев.

Трамп объявил о возобновлении поставок оружия Украине, добавив, что оружия будет больше. Потому что на Украину активно нападают и мы должны защищаться.

И тут есть еще ряд ключевых моментов.

Дональд Трамп очень зол. Конкретно на Путина. За постоянную ложь, за наглость обманывать его доверие. За то, что заставляет выглядеть слабым и неспособным влиять на ситуацию в глазах мировых лидеров.

В своем новом выступлении Трамп использовал такие слова, что переводчики с английского вынуждены очень сильно смягчать их, чтобы получилось грубо, но цензурно. Трамп в бешенстве. И намерен наказать виновного. С нашей помощью, конечно.

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Что характерно, еще до вспышки Трампа Европа тоже начала выходить из состояния коматоза. И от осторожности и предложений договориться переходит к пониманию – говорить сейчас не о чем. И вот уже канцлер Германии Мерц говорит прямым текстом, что дипломатического решения проблемы с российской агрессией не существует.

Значит, все. Нужно бить, и бить сильно. Такое вот решение.

И в этот момент до гопника в Кремле вдруг доходит, что игра закончена.

В том смысле, что его блеф не работает и уговаривать капризного старичка больше никто не будет. Будут бить толпой. И союзники напрягаются, потому что под одновременную раздачу от США и ЕС не хочет попадать даже Китай.

Естественно, в этой ситуации бункерная крыса трусит и будет пытаться соскочить с минимальными потерями. Уже его глашатаи вопят про новый раунд переговоров 28 июля. Про желание Москвы искать компромиссы и работать над мирным соглашением.

Только всем понятно, что это вранье. Очередная попытка имитацией переговоров защититься от грядущей публичной порки.

И наша задача – не дать ему спрыгнуть и спрятаться за имитацией переговоров и возможными предложениями по прекращению огня дня на три.

Украина должна брать инициативу в свои руки. Переговоры? Только с ключевыми фигурами и с заранее обозначенными реальными условиями. А не с фантазиями, которые на днях опять озвучил Лавров. Прекращение огня? Обязательно. Везде. И не на три дня, а на месяц или лучше без срока окончания. Вы хотите мира? Ну так прекращаем стрелять завтра и навсегда. Или кто-то против?

Неважно, что озвучивать. Тут задача – не дать Путину соскочить с предстоящей процедуры наказания.

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Мы же понимаем, что реально никакие "цели СВО" не достигнуты. И что запас прочности, пусть на небольшой срок, у России есть. Так что переговоры сейчас невозможны – Россия может только имитировать процесс.

Поэтому ставим максимально жесткие условия публично. И после ожидаемого отказа – начинаем душить. При полной поддержке США и ЕС. А осенью поговорим.

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