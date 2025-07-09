Путін перестарався з натягуванням Трампа на глобус і тепер судомно намагається відповзти

У Кремлі нервують. А якщо писати з мінімальним дотриманням цензури, то бункерний щур наповнив валізку по вінця.

Трамп оголосив про відновлення постачання зброї Україні, додавши, що зброї буде більше. Тому що на Україну активно нападають і ми повинні захищатися.

І тут є ще низка ключових моментів.

Дональд Трамп дуже злий. Конкретно на Путіна. За постійну брехню, за нахабство обманювати його довіру. За те, що змушує виглядати слабким і нездатним впливати на ситуацію в очах світових лідерів.

У своєму новому виступі Трамп використав такі слова, що перекладачі з англійської змушені дуже пом'якшувати їх, щоб вийшло грубо, але цензурно. Трамп оскаженів. І має намір покарати винного. З нашою допомогою, звичайно.

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Що характерно, ще до спалаху Трампа Європа теж почала виходити зі стану коматозу. І від обережності та пропозицій домовитися переходить до розуміння – говорити зараз нема про що. І ось уже канцлер Німеччини Мерц говорить прямим текстом, що дипломатичного розв'язання проблеми з російською агресією не існує.

Отже, все. Потрібно бити, і бити сильно. Таке ось рішення.

І в цей момент до гопника в Кремлі раптом доходить, що гру закінчено.

У тому сенсі, що його блеф не працює і вмовляти примхливого дідка більше ніхто не буде. Будуть бити натовпом. І союзники напружуються, тому що під одночасну роздачу від США і ЄС не хоче потрапляти навіть Китай.

Природно, у цій ситуації бункерний щур боїться і намагатиметься зіскочити з мінімальними втратами. Уже його глашатаї волають про новий раунд переговорів 28 липня. Про бажання Москви шукати компромісів і працювати над мирною угодою.

Тільки всім зрозуміло, що це брехня. Чергова спроба імітацією переговорів захиститися від прийдешньої публічної прочуханки.

І наше завдання – не дати йому зістрибнути і сховатися за імітацією переговорів і можливими пропозиціями щодо припинення вогню дня на три.

Україна повинна брати ініціативу у свої руки. Переговори? Тільки з ключовими фігурами і з заздалегідь визначеними реальними умовами. А не з фантазіями, які днями знову озвучив Лавров. Припинення вогню? Обов'язково. Скрізь. І не на три дні, а на місяць або краще без терміну закінчення. Ви хочете миру? Ну так припиняємо стріляти завтра і назавжди. Хтось проти?

Неважливо, що озвучувати. Тут завдання – не дати Путіну зіскочити з майбутньої процедури покарання.

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Ми ж розуміємо, що реально ніяких "цілей СВО" не досягнуто. І що запас міцності, нехай на невеликий термін, у Росії є. Тож переговори зараз неможливі – Росія може тільки імітувати процес.

Тому ставимо максимально жорсткі умови публічно. І після очікуваної відмови – починаємо душити. За повної підтримки США та ЄС. А восени поговоримо.

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