Саммит НАТО в Гааге запомнится как тем, что было сказано и сделано, так и тем, чего не произошло

Обязательство глав государств НАТО выделять не менее 5 процентов ВВП ежегодно "на основные потребности обороны, а также на расходы, связанные с безопасностью и обороной до 2035 года", обещает существенное усиление военного потенциала союзников, особенно европейских. Выполнение этого обещания критически важно для реализации новых региональных оборонных планов НАТО с целью сдерживания российской агрессии. Это было очевидным успехом как для президента США Дональда Трампа, так и для Альянса в целом.

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Однако неясным осталось главное – будущее участия США в обеспечении безопасности Европы. Хотя Соединённые Штаты согласились на формулировку в коммюнике, подтвердившую "твёрдую приверженность коллективной обороне, как это предусмотрено статьёй 5 Вашингтонского договора", сам Трамп почти ничего не сказал о дальнейшем присутствии американских войск в Европе.

С начала своего президентства в январе его администрация неоднократно сигнализировала о намерении сократить американское военное присутствие в Европе ради усиления позиций США в Индо-Тихоокеанском регионе и Западном полушарии. Существенное сокращение могло бы серьёзно повлиять на распределение сил союзников, лежащее в основе новых региональных оборонных планов НАТО.

Ещё важнее то, что саммит НАТО проходил на фоне жестокой эскалации российского вторжения в Украину. Однако саммит не принёс никаких новых реальных мер в ответ на агрессию президента России Владимира Путина.

Напротив, США заблокировали давно запланированную инициативу по утверждению на саммите стратегического плана Альянса в отношении России, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил оппозицию Вашингтона введению новых экономических санкций против России, а Трамп публично отказался предоставить Украине новый пакет военной помощи.

Отсутствие действий со стороны США в отношении России на саммите в Гааге имеет значение. Ни один другой шаг не свидетельствует так прямо и незамедлительно о приверженности трансатлантической безопасности, как действия (или их отсутствие) союзника НАТО в поддержку Украины в условиях продолжающегося российского вторжения.

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