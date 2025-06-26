Саміт НАТО в Гаазі запам’ятається як тим, що було сказано й зроблено, так і тим, чого не сталося

Зобов’язання глав держав НАТО виділяти щонайменше 5 відсотків ВВП щороку "на основні потреби оборони, а також на витрати, пов’язані з безпекою й обороною до 2035 року", обіцяє суттєве посилення військових потужностей союзників, особливо європейських. Виконання цієї обіцянки є критично важливим для реалізації нових регіональних оборонних планів НАТО з метою стримування російської агресії. Це було чітким успіхом як для президента США Дональда Трампа, так і для Альянсу загалом.

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Утім, незрозумілим залишилося головне – майбутнє участі США в забезпеченні безпеки Європи. Хоча Сполучені Штати погодилися на формулювання в комюніке, що підтвердило "тверду прихильність колективній обороні, як це передбачено статтею 5 Вашингтонського договору", сам Трамп майже нічого не сказав про подальшу присутність американських військ у Європі.

Від початку свого президентства в січні його адміністрація неодноразово давала сигнали про наміри скоротити американську військову присутність у Європі заради зміцнення позицій США в Індо-Тихоокеанському регіоні та Західній півкулі. Значне скорочення могло б серйозно вплинути на розподіл сил союзників, що лежить в основі нових регіональних оборонних планів НАТО.

Ще важливіше те, що саміт НАТО відбувався на тлі жорстокої ескалації російського вторгнення в Україну. Однак саміт не приніс жодних нових реальних заходів у відповідь на агресію президента Росії Володимира Путіна.

Навпаки, США заблокували давно заплановану ініціативу щодо ухвалення на саміті стратегічного плану Альянсу щодо Росії, державний секретар США Марко Рубіо підтвердив опозицію Вашингтона запровадженню нових економічних санкцій проти Росії, а Трамп публічно відмовився надати Україні новий пакет військової допомоги.

Відсутність дій з боку США щодо Росії на саміті в Гаазі має значення. Жоден інший крок так прямо й негайно не свідчить про відданість трансатлантичній безпеці, як дії (або їхня відсутність) союзника НАТО на підтримку України в умовах російського вторгнення, що триває.

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