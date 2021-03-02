Седьмой год войны, а мы так ничего и не сделали для наказания РФ за вооруженную агрессию

Чи бореться Україна в міжнародних судах за те, щоб Російську Федерацію притягнули до відповідальності за збройну агресію? Ні.

Все, що нам подавали з 2014 року як перемогу, не стосується збройної агресії.

До Міжнародного кримінального суду (Гаага) в нас подана Заява про "Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян".

Самі бачите з назви, що йдеться про інші міжнародні злочини – воєнні та проти людяності, а не про агресію.

Крім того, Україна зверталась з заявами про порушення Росією чотирьох міжнародних договорів:

1. Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

2. Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

3. Європейської Конвенції з прав людини.

4. Конвенції ООН про морське право.

Рішення по ним жодним чином не вирішує питання міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.

У проміжних рішеннях, ухвалених Міжнародним судом ООН, Міжнародним трибуналом з морського права у зв’язку з позовами України, взагалі відсутні будь-які згадки про вчинення збройної агресії проти України.

Наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року про запровадження тимчасових заходів базується на презумпції відсутності збройного конфлікту між РФ та Україною через принципово хибну правову позицію української сторони.

Я нагадаю, що Україна так і не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду та не надала йому право розслідувати агресію, вчинену РФ щодо України.

Так, втрачено багато часу, але ще є шанс і можливість зробити надзвичайно важливий крок у цьому напрямі.

В Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки зараз на розгляді знаходиться законопроект №3057 про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації.

Він передбачає створення Нацагентства, яке б узагальнило правову позицію України стосовно подолання наслідків збройної агресії та підготувало б консолідовану претензію України до РФ щодо реалізації міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України.

Оригінал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.