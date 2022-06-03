Сегодня 100 дней войны, начавшейся восемь лет назад. Что мы узнали нового о себе и мире

О себе

1. Мы действительно сильно изменились за восемь лет.

2. Война проявила все лучшее в людях (возможно, также и все худшее, я просто этого не вижу, потому что мне повезло).

3. Слом произошел на второй-третий день войны — украинцы начали чувствовать себя победителями (хотя победа и сейчас далеко).

4. Мы окончательно простились с комплексом неполноценности.

5. Мы наконец-то осознали ценность государства — потому что мы всегда высоко ценили страну, но пренебрежительно относились к государству.

6. Произошло массовое взросление людей (пока трудно оценить, но создается впечатление, что изменения коснулись 10-15% населения, а это означает удвоение активного меньшинства).

7. Плотность украинской "социальной ткани" очень высока: связи доверия пронизывают все слои и регионы.

Об Украине

1. Украина впервые стала субъектом своей собственной судьбы и международных отношений, игроком, а не фигурой, высоко ценимым брендом.

2. Украина едина, региональные деления остались в прошлом или, по крайней мере, отошли на второй план, нас всех объединила идентичность украинской политической нации.

3. Общество свободных людей всегда побеждает общество рабов – не только потому, что свободный человек лучше обучен и мотивирован (может быть и наоборот), а потому что свободные люди способны создавать более эффективные системы.

4. Местные лидеры очень достойно проявились, что подчеркивает важность децентрализации.

5. Все органы госвласти (практически), местное самоуправление, государственный и локальный бизнес, банковская система проявили огромную устойчивость. В то же время государственные учреждения все еще очень слабы, их нужно усиливать и развивать.

6. Практически нет коллаборантов, ни на национальном, ни на местном уровне.

7. У нас есть шанс на качественный скачок, если его не упустим.

О враге

1. Деградация людей и систем, вызванная погружением страны в прошлое, зашла гораздо дальше, чем кто-либо считал. Президент РФ Владимир Путин должен разрушить собственную страну, чтобы идти разрушать нашу.

2. Начать войну в XXI веке так же просто, как и в XVI, но для этого нужно сначала вернуть страну из XXI века в XVI, и это сделать несложно.

3. Английский писатель Джордж Орвелл писал антиутопию, а русские лидеры взяли ее в качестве инструкции к исполнению. Это работает, если у тебя есть монополия на медиа.

4. Нет таких преступлений, которые не совершили бы деградированные люди в деградированной системе.

5. Вторая по мощи армия мира оказалась действительно очень большой, но очень плохо организованной, плохо обеспеченной, плохо обученной, плохо одетой и накормленной, плохо мотивированной. Но все еще очень большой и достаточно стойкой.

6. Российская экономика, в отличие от советской, стала глобальной, и разрыв цепочек означает медленную смерть.

7. Русская культура пропитана шовинизмом даже в своих образцах. Культура, как и история, превращена в оружие.

О Западе

1. Наши ценности резонируют миллиард людей в мире, и они давят на свои правительства. Но есть политическая инерция: политические элиты отстают от своих народов. Это подпитывает запрос на новую модель политического лидерства.

2. В критический момент Запад оказался более сильным и сплоченным, чем ожидалось.

3. Запад все еще в плену старых моделей, он не успевает корректировать свое видение и опаздывает где-то на две-три недели по сравнению с темпом текущих событий.

4. Ценности все же побеждают интересы, хоть и не везде и не всегда. В современном мире измена провозглашенных ценностей может стоить немало денег.

5. Запад все еще думает, что Третьей мировой не будет, хотя она длится уже 100 дней.

6. Мировая и европейская система безопасности, со всеми созданными для этого международными организациями, ничего не стоит и требует перезагрузки.

7. Замена ископаемого топлива восстановительными источниками ускорится, и так человечество справится с климатическими и экологическими вызовами.

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