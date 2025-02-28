Нам будет тяжело, но мы выстоим

Нас сегодня не нагнули и не затянули в ловушку.

Я не голосовал за Зе, но сегодня полностью его поддерживаю.

На брифинге с Трампом лидером сильной, свободной и достойной страны выглядел не Трамп.

Что касается паники, шантажа и поставок оружия – нам будет тяжело, и мы снова заплатим своей землей и кровью за чужие жадность, трусость и слабость. Но это тоже не приведет к окончательному военному поражению. Где-то подтянется Европа и остальной мир.

А где-то дадут о себе знать реалии современной войны. Дроны делают невозможными быстрые рейдовые действия. Поэтому если у нас их будет достаточно, мы сможем замедлять и делать крайне дорогим продвижение врага. А поскольку дроны еще и довольно дешевые, вместе с европейцами мы их как-то потянем. Будет тяжело.

Нам будет тяжело, но мы выстоим. Сегодня за президента и страну не было стыдно. Не уверен, что то же самое могут сказать американцы.

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Черчилль говорил, что нация, которая между войной и позором выберет позор, получит и то, и другое. Сегодня мы не выбрали позор. А другого выбора нам, похоже, никто и не предлагал.

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