Нам буде важко, але ми вистоїмо

Нас не нагнули сьогодні і не затягнули в пастку.

Я не голосував за Зе, але повністю його підтримую сьогодні.

На брифінгу з Трампом лідером сильної, вільної й гідної країни виглядав не Трамп.

Що ж стосується паніки, шантажу та постачань зброї – нам буде важко, і ми вчергове заплатимо своєю землею та кровʼю за чужі жадібність, боягузтво та слабкість. Але до остаточної військової поразки це теж не призведе. Десь підтягнеться Європа та решта світу.

А десь реалії сучасної війни дадуться взнаки. Дрони унеможливлюють швидкі рейдові дії. Тому якщо у нас їх буде достатньо – ми зможемо сповільнювати і робити вкрай дорогим просування ворога. А оскільки дрони ще й доволі дешеві, разом з європейцями ми їх якось потягнемо. Буде важко.

Нам буде важко, але ми вистоїмо. Сьогодні за президента і країну не було соромно. Не впевнений, що те саме можуть сказати американці.

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Черчилль казав, що нація, яка між війною і ганьбою обере ганьбу, матиме те й інше. Сьогодні ми не обрали ганьбу. А іншого вибору нам, схоже, ніхто не пропонував.

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