Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.02.2019, 15:45

"Сетка" на "сетку": чья система подкупа избирателей лучше

"Сетка" на "сетку": чья система подкупа избирателей лучше
политический обозреватель, блогер

Выиграть выборы с помощью откровенной и не особо скрываемой коррупции - что может быть более привычным для украинских политических элит?

Реклама
Реклама

И вновь ожесточенная борьба "сеток" и подкупов избирателей.

А чего, собственно, все ожидали? После всех предыдущих выборов, несмотря на огромные масштабы подкупа избирателей, наказание понесли единицы. Эта безнаказанность и дает повод использовать ту же технологию вновь и вновь.

Реклама

Сейчас борьба с этим злом происходит опять на тактическом уровне - силами правоохранительных органов. Причем подконтрольная президенту СБУ работает против "сеток" Тимошенко. А подконтрольные Авакову МВД и Нацполиция - против "сеток" Порошенко.

Но как эффективно решить эту проблему на стратегическом уровне? Как реально свести к минимуму или вовсе избавиться от традиций подкупа?

Одни говорят, надо проводить просветительские инфокампании "не брать деньги". Потому что тот, кто купил ваш голос сегодня, завтра украдет так, что вы еще будете доплачивать.

Но эти рациональные аргументы не работают. Люди бедны, людям очень нужны деньги. Пирамида Маслоу в действии. Если не обеспечить людям базовые потребности, они будут всегда подвержены денежным соблазнам.

Читайте также
Экономика от Зеленского: где монополии и где газ 22.02.2019Журналисты LIGA.net и выборы. Как нам хорошо сделать нашу работу 22.02.2019Поделить и под суд: как кандидаты в президенты видят реформу Рады 21.02.2019

Грязной и нечестной игры на президентских выборах уже не избежать. А вот к парламентским выборам можно успеть принять Избирательный кодекс во втором чтении. Он хотя бы серьезно усложнит подкуп отказом от "мажоритарки".

Именно из-за нынешнего некудышнего законодательства выборы превращаются в соревнование "денежных мешков". Кто больше покроет билбордов, кто больше оплатит рекламы на телевидении и, в конце концов, кто больше подкупит избирателей. О каком качественном соревновании личностей, команд и программ может идти речь?

В идеале нужно вообще запретить политическую рекламу на ТВ (это нормальная практика отдельных стран - например, в Великобритании) и отреформировать, наконец, суды, которые должны выносить приговоры за подкупы. Вот и весь рецепт перехода к более-менее "чистой" и справедливой политической конкуренции.

(Источник - блог автора)

Реклама
Все материалы автора
Если вы не согласны с опубликованной выше авторской колонкой, напишите свою и пришлите ее на адрес opinions@liga.net.
Отправить:
Распечатать:
Теги: нарушения на выборах, подкуп избирателей, выборы-2019, избирательный кодекс, выборы 2019, предвыборная кампания
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Как устроена медицина в Израиле. Интервью Романа Гольдмана
Люди Как устроена медицина в Израиле. Интервью Романа Гольдмана
Люди
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 