"Сетка" на "сетку": чья система подкупа избирателей лучше

И вновь ожесточенная борьба "сеток" и подкупов избирателей.

А чего, собственно, все ожидали? После всех предыдущих выборов, несмотря на огромные масштабы подкупа избирателей, наказание понесли единицы. Эта безнаказанность и дает повод использовать ту же технологию вновь и вновь.

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Сейчас борьба с этим злом происходит опять на тактическом уровне - силами правоохранительных органов. Причем подконтрольная президенту СБУ работает против "сеток" Тимошенко. А подконтрольные Авакову МВД и Нацполиция - против "сеток" Порошенко.

Но как эффективно решить эту проблему на стратегическом уровне? Как реально свести к минимуму или вовсе избавиться от традиций подкупа?

Одни говорят, надо проводить просветительские инфокампании "не брать деньги". Потому что тот, кто купил ваш голос сегодня, завтра украдет так, что вы еще будете доплачивать.

Но эти рациональные аргументы не работают. Люди бедны, людям очень нужны деньги. Пирамида Маслоу в действии. Если не обеспечить людям базовые потребности, они будут всегда подвержены денежным соблазнам.

Грязной и нечестной игры на президентских выборах уже не избежать. А вот к парламентским выборам можно успеть принять Избирательный кодекс во втором чтении. Он хотя бы серьезно усложнит подкуп отказом от "мажоритарки".

Именно из-за нынешнего некудышнего законодательства выборы превращаются в соревнование "денежных мешков". Кто больше покроет билбордов, кто больше оплатит рекламы на телевидении и, в конце концов, кто больше подкупит избирателей. О каком качественном соревновании личностей, команд и программ может идти речь?

В идеале нужно вообще запретить политическую рекламу на ТВ (это нормальная практика отдельных стран - например, в Великобритании) и отреформировать, наконец, суды, которые должны выносить приговоры за подкупы. Вот и весь рецепт перехода к более-менее "чистой" и справедливой политической конкуренции.

(Источник - блог автора)