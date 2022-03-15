Сейчас происходит мировая война с Путиным. И она идет на трех фронтах

Есть такой старый анекдот о том, как Рабиновича в партизанском отряде отправили распространять по деревням антигитлеровские листовки. Он вернулся через две недели, когда все в отряде считали его погибшим, и долго ругался: "Крестьянам жрать нечего, а вы меня отправили с листочками этими. Очень сложно было их все продать".

Ну вот, мы живем в этом анекдоте.

Мировая война с президентом РФ Владимиром Путиным идет на трех фронтах.

На одном – главном – Вооруженные силы Украины дают отпор оккупационным войскам силой оружия.

На другом – весь цивилизованный мир ведет войну санкционную, чтобы расколоть единство путинской элиты и подорвать поддержку Путина среди его окружения.

На третьем – информационном – мы сражаемся против пропаганды и лжи Кремля, которая держит в заложниках какую-то часть россиян и формирует базу поддержки путинской преступной войны.

Запрос на независимую, неподцензурную информацию со стороны граждан России огромен, это видно по статистике просмотров политического контента, по росту подписчиков в соцсетях независимых СМИ.

Это видно и по действиям Кремля, который сражается против независимой информации, не жалея ничего: уничтожив не только принципиальнейший информационный телеканал Дождь, но и всегда готовое к компромиссам Эхо Москвы, заблокировав не только "вражеские" Twitter и Facebook, но и рубанув по почти аполитичному Instagram, рискуя негодованием десятков миллионов его "обычных" пользователей. Все это ради того, чтобы остановить распространение неугодного Путину контента.

И как же складывается обстановка на информационном фронте?

Ну вот, как в анекдоте: чтобы достучаться до неподцензурной информации, пользователю из России надо умудриться как-то заплатить (!) за VPN-сервис, который при этом оплату с российской карточки не примет (!!!). Ну как бы и чего мы ждем.

Еще прошлым летом (когда поднималась волна признания независимых СМИ "иностранными агентами" и внесудебных блокировок сайтов) я в Вашингтоне разговаривал много об этом со всякими важными товарищами. Они спрашивали: "Как же вам помочь?" Я отвечал: нам никак не надо помогать, мы справляемся, работаем. Но вот с наступающей цензурой надо бороться, и это совсем несложно.

Скажем, когда коммерческий VPN-сервис собирает по $5 в месяц с абонента, он 90% тратит на маркетинг, эквайринг и всякие прочие издержки. Себестоимость там крохотная — с точки зрения серверных мощностей, не так много надо добавить, чтобы добавить еще пользователя.

Ну так, дорогие важные товарищи, если вы хотите деньги потратить, просто компенсируйте VPN-сервису его затраты в обмен на то, что он для пользователя из России сделает все бесплатно. Оптом-то дешевле! Это будет стоить совсем немного, а в плане доступа к неподцензурной информации станет все гораздо проще.

Ну и это только условный пример с VPN-сервисом — есть много разных хороших инструментов обхода блокировок. Вложите деньги в их развитие, популяризацию, в отказоустойчивость и готовность обслуживать большее число абонентов и, наконец, в бесплатный доступ для пользователей из России.

Потратьте всего несколько миллионов долларов – и вы обнулите 10 лет усилий и десятки миллиардов рублей, которые Роскомнадзор потратил на построение российской системы интернет-цензуры.

Но до сих пор этого очевидного шага не сделано. Это очень злит.

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