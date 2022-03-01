Сейчас рождается новый мир и новая Украина

1 марта. В Киеве выпал снег.

Сейчас мне хочется написать не о разуме, а о чувствах и эмоциях... Снова сирена. Продолжаю писать, но уже в состоянии готовности к быстрым реакциям и решениям.

Я хочу написать даже не об индивидуальных чувствах и эмоциях, а о социальных. Не о "я-чувствую", а о "мы-чувствуем".

Вначале о тревоге и страхе

Мир сейчас чувствует и переживает в разных регистрах. В далекой Америке кто-то опасается атомной войны, проживает эти дни с чувством тревоги и неопределенности. Чехия или Австрия ощущают эту тревогу и страх сильнее. Совсем рядом идет война. Она открыла глаза многим европейцам. Европа просыпается от спячки, от летаргии. Реальные опасности порождают решительность.

Это конструктивные тревога и страх. Они постепенно сменяются решительностью. Социальная тревога перерождается в солидарность. Это исцеление. И шанс для обновления Европы, Европы подлинной. Европы, создавшей величайшую цивилизацию.

В Ровно, Виннице, Черкассах – это реальность атак с воздуха. Кто-то проводит ночи в бомбоубежищах, а кто-то, как моя мама в Черкассах, решается ночевать дома, выбрав более безопасное место в квартире и обложив на ночь окно. Ей трудно постоянно бежать в укрытие, у нее больное сердце. Она остается спать в своей квартире, вместе с псом Чарли, в доме художника, на четвертом этаже. Я списываюсь и созваниваюсь с ней регулярно.

Эти тревоги сдерживаются взаимной поддержкой. Друг друга, тех, кто рядом. Здесь важен каждый жест участия и поддержки. И очень важна четкая работа городских властей. Своевременная информация. Адекватные меры. Страх уравновешивается надеждой и человеческой добротой.

В Киеве – четкий ритм смены дня и ночи. В бомбоубежище все друг друга давно знают. Это уже целое сообщество, которое живет как единый организм. Здесь утешают, делятся медикаментами, если нужно. Фон – тревоги, ракетные удары и перспектива большого вторжения при поддержке авиации противника.

Но многие люди, молодые и зрелые, сейчас несут свое боевое дежурство. Они жертвуют своей жизнью. Они готовы сражаться. На многих фото я узнаю своих слушателей и учеников. Я горжусь ими. Желаю им стойкости и мужества. Глядя на этих людей, нельзя впадать в уныние. Это было бы предательством. Мы все должны выстоять, преодолевая страх.

О боли, страдании и ненависти

Харьков... Я все время собирался посетить этот прекрасный город, но все откладывал. Мой дорогой Харьков, мои дороги харьковчане. Город в море огня, смерти мирных граждан, страданиях, проходящих через сердца каждого человека.

Когда-то, очень скоро, новый Пикассо напишет свою "Гернику". Это будет "Харьков". А новый Шостакович напишет свою Седьмую симфонию. И многие свидетельства впишут эти дни в Историю. Это героическая страница украинской истории. И позорнейшая страница истории российской. Кажется, в истории России еще не было такой позорной страницы. Путин хотел вписать себя в историю. Он это сделал. Навсегда.

Но пока нас охватывает боль и ненависть. К людям, которые попирают все религиозные заповеди и нарушают все человеческие нормы. Те, кто отдают приказы убивать мирных жителей, – от российского президента до рядового российского офицера, что вами движет? Как вы будете с этим жить? Какими "идеями" вы будете все это оправдывать?

Боль, страдание и ненависть взывают к суду – Божественному и человеческому. И этот суд придет очень скоро.

Ахтырка, Каховка, Херсон, Чернигов, Сумы, Киев... Города и села, судьбы тысяч и тысяч людей. Наша общая судьба.

Об общем чувстве сострадания и сопереживания. И моральной поддержки

Сейчас Украина – мировая боль. И люди со всего мира выражают сострадание и солидарность. Спасибо им. Сейчас и весь мир как один организм, с одним бьющимся сердцем, с единым чувством поддержки и сострадания. И в этом сложном организме, в этом едином сердце, все больше места для Любви.

Конечно, много людей в России сейчас попали под действие своей пропаганды. Они верят, что их войска освобождают, а не порабощают. Они думают, что вооруженная до зубов российская армия охраняет мирных жителей, а не сжигает мирные дома и убивает невинных людей. Они не хотят видеть бесчисленные свидетельства. Им говорят, что это украинцы уничтожают самих себя.

Мне это напоминает триллер "Чужие" с Николь Кидман в главной роли. Призраки думают, что именно они живые люди, и что их окружают опасные привидения. Но в конце фильма герои осознают, что призраки, – именно они. А те, кого они боялись, – как раз живые люди, живущие в своем доме.

Придет ли такое осознание к ТЕМ людям? Не знаю. Хочется верить... Это осознание будет очень болезненным и травматическим. Не знаю, будут ли у нас силы для сострадания. Не знаю.

Пока знаю только, что из тех чувств и эмоций, которые я назвал, рождается новый мир и новая Украина. В этом моя вера и моя надежда.

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