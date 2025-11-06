Шпионский скандал в Таллине: кто такой Олег Беседин и почему его арест – это только начало

Колонка опубликована на Postimees.ee, перевод с ведома и разрешения редакции

Полиция безопасности (КаПо), которая отвечает в Эстонии за контрразведку, задержала очередного человека, который работал на Россию. Им оказался Олег Беседин, который называл себя журналистом и которого уже успели охарактеризовать как прокремлевского пропагандиста.

Прокуратура подозревает его в ненасильственных действиях против Эстонской Республики и в нарушении международных санкций. По решению Харьюского уездного суда 5 ноября Беседин был взят под стражу на два месяца.

Арест очередного предателя, шпиона или другого подобного деятеля, поддерживающего Россию в Эстонии, не должен вызывать у нас никакого удивления. Замечу лишь, что России нужны эти шпионы здесь вовсе не для красоты, их цель – помочь покорить нас. Мы – пограничное государство, и, к сожалению, задержания российских шпионов происходят довольно часто, поскольку КаПо хорошо выполняет свою работу.

Беседина подозревают в двух преступлениях – в нарушении международных санкций и в деятельности, направленной против государства. Казалось бы, ничего особенного: по обеим этим статьям людей уже не раз отправляли под суд. Однако нынешняя история все же отличается от предыдущих.

Дело в том, что среди всех ранее арестованных именно Беседин имел, пожалуй, наибольшее влияние. Ранее задержанные бывшие госслужащие, военные, профессора и особенно контрабандисты не имели такого общественного охвата. У Беседина же был YouTube-канал с сотнями тысяч подписчиков, а созданная им русскоязычная группа "Таллинцы" пользовалась огромной популярностью.

