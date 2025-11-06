Шпигунський скандал у Таллінні: хто такий Олег Бесєдін і чому його арешт – це лише початок

Колонка опублікована на Postimees.ee, переклад зроблено з відома та дозволу редакції

Поліція безпеки (КаПо), яка відповідає в Естонії за контррозвідку, затримала чергову людину, яка працювала на Росію. Нею виявився Олег Бесєдін, який називав себе журналістом і якого вже встигли охарактеризувати як прокремлівського пропагандиста.

Прокуратура підозрює його у ненасильницьких діях проти Естонської Республіки та порушенні міжнародних санкцій. За рішенням Харьюського повітового суду 5 листопада Бесєдіна взяли під варту на два місяці.

Арешт чергового держзрадника, шпигуна чи іншого подібного діяча, що підтримує Росію в Естонії, не повинен викликати в нас жодного здивування. Зауважу лише, що Росії потрібні ці шпигуни тут зовсім не для краси, їхня мета – допомогти підкорити нас. Ми – прикордонна держава, і, на жаль, затримання російських шпигунів відбуваються досить часто, оскільки КаПо добре виконує свою роботу.

Бесєдіна підозрюють у двох злочинах – у порушенні міжнародних санкцій та у діяльності, спрямованій проти держави. Здавалося б, нічого особливого: за обома цими статтями людей уже не раз відправляли під суд. Однак нинішня історія все ж таки відрізняється від попередніх.

Річ у тому, що серед усіх раніше заарештованих саме Бесєдін мав, мабуть, найбільший вплив. Раніше затримані колишні держслужбовці, військові, професори й особливо контрабандисти не мали такого громадського охоплення. У Бесєдіна ж був YouTube-канал із сотнями тисяч передплатників, а створена ним російськомовна група "Талліннці" користувалася величезною популярністю.

