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28.12.2018, 20:59

Сказочная упряжка Рината Ахметова

Сказочная упряжка Рината Ахметова
депутат Верховной Рады

Согласно открытым источникам, на компании Рината Ахметова приходится чуть больше четверти всей генерации электроэнергии в Украине

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Сегодня, после трех лет расследований Антимонопольный комитет сообщил, что компании Рината Ахметова не являются монополистами на рынке электроэнергии. Решение настолько абсурдное, что обсуждать его детали - моветон. Думаю, оно стоило компании ДТЭК, его юристам и пиарщикам очень дорого. Во всех смыслах. Хотя, больше всего мне жаль департамент коммуникации компании. И вот почему.

Вы, наверное, помните историю американского футболиста О. Джей Симпсона. Этот парень поставил несколько национальных рекордов, был любимцем публики, но мировую славу получил после того, как в 1995 году его обвинили в жестоком убийстве собственной жены. У следствия было множество доказательств – начиная от крови на перчатках Симпосна и заканчивая тестами ДНК. Но несмотря на это, из-за множества процессуальных нарушений суд присяжных Симпсона оправдал. Между тем в глазах общественности Симпсон навсегда остался «парнем, который убил свою жену». Гражданское разбирательство признало его виновным, а некоторое время спустя Симпсон таки оказался за решеткой за вооруженное ограбление.

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Так вот, если верить открытым источникам, а именно – финансовым отчетам и исследованиям, на компании Рината Ахметова приходится чуть больше четверти всей электроэнергии, генерируемой в стране. Сейчас это не считается монополией. Но так было не всегда. Еще в 2010 году малоизвестный человек по фамилии Сергей Титенко удачно подписал решение, которым допустимый порог концентрации производства электроэнергии был увеличен с 25% до 33%. В тот год Ринат Ахметов решил купить дополнительные мощности по производству электроэнергии, в результате чего его доля рынка превысила бы 25%.

Решение регулятора было очень кстати, а господин Титенко еще два года после Евромайдана официально (у меня есть письмо) был внештатным советником премьер-министра Арсения Яценюка.

Вот и вся история.

А насчет Симпсона, принято считать, что у оправдательного для его приговора были две причины. Первая - 10 из 12 членов суда присяжных составляли цветные американцы, для которых чернокожий О. Джей был своим, которого надо защитить. А вторая - его юристы, которых за уровень квалификации прозвали «сказочной упряжкой».

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P.S. И да, специально для департамента коммуникации компании ДТЭК. Ребята, этот текст не проплачен, не продиктован ни Герусом, ни Коломойским, ни домовым Кузей. Иногда люди офигевают просто так. А победа по процедурам не всегда позволяет выиграть общественное мнение.

Ну и отдельно хочу лично поблагодарить за позицию единственного уполномоченного АМКУ, которая была против прекращения расследование в отношении компаний Рината Ахметова. Вы ее должны знать – это Светлана Панайотиди. Спасибо.

(Источник - Facebook)

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Теги: нефтегазовая промышленность, дтэк, монополизм
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