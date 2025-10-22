Реальная информация о ситуации на фронте проникает на все уровни российского населения вопреки цензуре

Перевод оригинальной публикации с разрешения The Jamestown Foundation

В середине сентября российская правозащитная организация ОВД-Инфо сообщила о ранее неизвестной политзаключенной Арине Ивановой из Новокузнецка. Арина была приговорена к пяти годам заключения за так называемые "фейки" о войне, то есть за критические комментарии о войне России против Украины. До ареста она не имела никакого отношения к политике. Правозащитники узнали о ее приговоре только потому, что один из сотрудников OVD-Info, который также был из Новокузнецка, отслеживал судебные решения в ее регионе.

Правозащитники отмечают, что количество политических заключенных в России сегодня может быть значительно выше, чем официальные данные международных организаций. Данные правозащитников также различаются. Проект "Политические заключенные. Мемориал" сообщает, что по состоянию на 21 октября оказывает поддержку приблизительно 677 лицам, не учитывая тех, кто преследуется по религиозным причинам.

