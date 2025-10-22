Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation

У середині вересня російська правозахисна організація OVD-Info повідомила про раніше невідому політичну в'язню Аріну Іванову з Новокузнецька. Аріна була засуджена до п'яти років ув'язнення за так звані "фейки" про війну, тобто за критичні коментарі щодо війни Росії проти України. Перед її арештом вона не мала жодного відношення до політики. Правозахисники дізналися про її вирок тільки тому, що один зі співробітників OVD-Info, який також був з Новокузнецька, відстежував судові рішення в її регіоні.

Правозахисники відзначають, що кількість політичних в'язнів у Росії сьогодні може бути значно вищою, ніж офіційні дані міжнародних організацій. Дані правозахисників також різняться. Проєкт "Політичні в'язні. Меморіал" повідомляє, що станом на 21 жовтня надає підтримку приблизно 677 особам, не враховуючи тих, хто переслідується з релігійних причин.

