Для Путіна мінісаміт на Алясці, звісно, став беззастережним тріумфом

Було 22:30 на сході України, коли Володимир Путін і Дональд Трамп учора зустрілися на Алясці.

Щойно Трамп почав аплодувати прибуттю Путіна, як залунала повітряна тривога. Поки американські військові літаки віддавали честь російському президенту прольотом, високо над нами московські ударні дрони вже тягнулися на захід у бік Києва.

Останні кілька днів ми жили на верхньому поверсі побитої війною багатоповерхівки у Краматорську, найбільшому місті тих частин Донбасу, які ще тримає Україна.

Сходи розсипаються, електричні дроти у коридорі переплутані в клубок, а холодильник у квартирі гуде, наче радянський реактивний літак, коли запускає цикл.

О 23:00, невдовзі після того, як Трамп посадив Путіна у свій лімузин для короткої поїздки через авіабазу Елмендорф, ми вже лягли в ліжко. Ресторани в місті давно зачинилися, в Донецькій області діє заборона на алкоголь, а комендантська година вже почала діяти.

Сумнозвісна зустріч у Білому домі між Трампом і Володимиром Зеленським у лютому, можливо, була одним із перших цвяхів у труну морального авторитету США на світовій арені.

Відтоді їх було ще багато.

Але вчорашній саміт на Алясці, здавалося, остаточно закрив кришку. Видовище американських солдатів, які навколішки розгортали червоний килим для Путіна — диктатора, відповідального за сотні тисяч смертей і війну із Заходом, — було глибоко принизливим.

