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Советы Зеленскому и команде: Восемь ключевых процессов для Украины в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
Советы Зеленскому и команде: Восемь ключевых процессов для Украины в 2022 году

эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего
02.01.2022, 13:25

Глобальное соперничество США и Китая, реконфигурация системы власти в РФ, конфликт Польши и Евросоюза. К чему готовиться Украине в 2022-м

2021-й год был непростым для внешней политики Украины. Мы пережили как минимум две военно-политические эскалации со стороны России, несколько раз "разочаровались" в поддержке стран Запада, вступили в энергетический кризис, вернули Крым на повестку дня, отпраздновали 30-летие независимости и все больше втягиваемся в международную политику, которую, кажется, в Украине до конца не осмыслили.

По итогам года можно с уверенностью утверждать, что внешняя политика президента Владимира Зеленского (и в целом, внешняя политика Украины) достигли своего неизбежного стратегического тупика.

Энергетический кризис, начавшийся с космического роста мировых цен на газ в октябре, наносит критический удар по транзитным позициям Украины, оголяя наши чувствительные зависимости от импорта энергоносителей из РФ и Беларуси. Ситуация на фронте остается без изменений, а переговорный процесс по Донбассу фактически парализован.

Страны Запада постепенно выходят на прагматичный диалог с Россией, а США разворачиваются в сторону Китая, переориентируя свои ресурсы и приоритеты из Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Все это ставит под вопрос внешнюю политику и политику нацбезопасности Украины, сформированную после 2014 года, которая зиждилась на вере в скорейшее вступление в НАТО в качестве главной гарантии защиты от агрессии РФ, вере в санкционное давление как главный инструмент сдерживания России и вере в единый антироссийский западный фронт, который будет поддерживать и защищать Украину от РФ во всех сферах и при любых раскладах.

Очевидно, что по итогам 2021 года все эти основополагающие утверждения были поставлены под сомнение.

Украинский институт будущего уже традиционно подготовил свой прогноз на следующий год. Международная политика в нем заняла особое место.

Исходя из ситуации 2021 года, можно выделить восемь ключевых процессов 2022 года, которые будут иметь непосредственное влияние на Украину.

Первый – это глобальное соперничество США и Китая. То, что началось как торговая война имени Д. Трампа в 2018 году с целью выровнять торговый дефицит США, переросло в полноценное политическое, идеологическое, культурное, информационно-психологическое противостояние. Консенсус американских элит по поводу Китая, сформировавшийся еще в годы позднего Б. Обамы, окончательно трансформировался в принципиальное решение США назначить КНР "врагом №1" на следующее десятилетие.

Кроме того, что это создает дополнительные риски для мировых рынков и цепочек производства (к примеру, в сфере добычи редкоземельных металлов и производства полупроводников), так еще и перекраивает мировую политическую сцену по новым культурно-идеологическим и морально-ценностным линиям раскола, где многих государств, оказавшихся между двумя левиафанами, ставят в ситуацию жесткого выбора. Например, через проведение мероприятий типа "Саммита демократий" во главе с Соединенными Штатами, или когда Китай привязывает свои инвестиции к разрыву связей с Тайванем и уменьшением влияния Запада.

Украина разорвана между КНР и США. Последние для нас – одни из ключевых партнеров в области безопасности, сотрудничества по линии НАТО, совместного санкционного давления на Россию и поставок вооружения. С другой стороны, Китай – крупнейший торговый партнер Украины, на которого приходится более 15% внешней торговли нашей страны.

Соперничество двух стран ставит нас в неудобное, невыгодное положение, когда Вашингтон и Пекин выставляют дополнительные условия для партнерства, взаимоисключающие друг друга и сужающие поле маневра для Украины.

В 2022 году соперничество США и Китая поставит Украину в ситуацию выбора, из-за чего существует риск еще большего ограничения наших маневров на международной арене, что в конечном счете ослабит способность Украины принимать самостоятельные решения или корректировать внешнюю политику в сторону большей гибкости, адаптивности и многовекторности.

Второй – реконфигурация системы власти в РФ. Зачистка губернаторов в России, проведенная в 2016-2020 годах, а также недавние парламентские выборы в Госдуму показали, что в окружении президента РФ Владимира Путина еще не уверены, как завершать политический транзит, начатый в 2019 году.

Очевидно, что "кастинг" в преемники Путина еще не завершен, у президента РФ не решен вопрос 2024 года, когда он должен будет решить, остается он у власти или уходит на другую должность, менее публичную.

Движение различных элитных групп внутри РФ непосредственно влияет на Украину, поскольку от этого зависит дальнейшая внешняя политика России, ее способность и желание договариваться с Западом, а также переговорные позиции по Донбассу и Крыму.

Третий – политический транзит в Беларуси. По итогам 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко тактически стабилизировался: удержал власть, подавил протесты, рассеял силы политической оппозиции, вбил клин в их ряды и вышел на "плато" временной передышки. Следующий шаг – транзит власти в 2022 году через конституционные поправки, которые Лукашенко предлагает в качестве метода урегулирования ситуации.

Транзит позволит ему провести изменения в политической системе власти и остаться в ней. Для Украины это важно с точки зрения двух факторов: продолжающейся зависимости от поставок энергоносителей из Беларуси и риска превращения страны в еще один плацдарм для России. В зависимости от итога транзита 2022 года, мы можем столкнуться либо с удержавшимся при власти, но ослабленным Лукашенко, либо с другим президентом, более слабым и менее опытным из числа демократической оппозиции.

В любом из сценариев, ожидается усиление военно-политического и экономического присутствия РФ.

Четвертый – конфликт Польши и Евросоюза. На первый взгляд, спор между Брюсселем и Варшавой про судебную реформу не касается Украины напрямую. Однако нужно понимать, что эти разногласия касаются в целом будущего функционирования Евросоюза. От того, кто победит в противостоянии между Польшей и ЕС, зависит, какая модель взаимоотношений внутри ЕС будет превалировать в ближайшем будущем и в каком виде Союз будет существовать в дальнейшем.

Это важно, поскольку влияет на евроинтеграционную политику Украины, ставя перед нами вопросы типа "В каком ЕС мы готовы жить?" и "В какую именно Европу мы идем: западную или восточную, "новую" или "старую", либеральную или консервативную?".

В 2022 году Украине необходимо будет начать дискуссию об этом, иначе мы рискуем зайти в тупик с нашими евроинтеграционными планами, когда сформируется четкая "растяжка" между разными европейскими блоками государств, отличающимися в своих взглядах на мир, ценности, развитие, культуру и права.

Пятый – последствия энергетического кризиса. То, что началось осенью этого года, не может пройти бесследно для украинской экономики и энергетики. Кризис, начавшийся из-за ускоренного "зеленого перехода" в Европе, специфики погодных условий в 2021 году и резкого скачка цен в Азии по мере выхода местных экономик из ковидного состояния, обнажил главную проблему Украины – неэффективность системы управления и критическая зависимость от внешних игроков в поставках энергоносителей.

В 2022 году Украина столкнется с серьезными проблемами в области своей энергобезопасности, особенно когда будет запущен Северный поток-2, и если Россия получит свои долгосрочные газовые контракты, которые она пыталась выторговать, пользуясь кризисом.

Шестой – внешнеполитическая экспансия Турции и внутренние процессы перед выборами президента. В 2022 году в Турции начнется период подготовки к президентским выборам 2023 года. На данный момент рейтинги правящей партии AKP и лично президента Эрдогана невелики, а оппозиция готовится объединиться ради реванша.

От политической ситуации в Турции будет зависеть весь наш южный дипломатический фронт, который сейчас все больше завязан на отношениях с Анкарой. Кроме того, ожидаемое в 2022-м подписание с Турцией Соглашения о свободной торговле может ударить по некоторым секторам украинской экономики и легкой промышленности.

Седьмой – усугубление кризиса в отношениях Украины и Запада. 2021-й показал, что между Украиной и странами коллективного Запада наметились серьезные идеологические и ценностные разногласия. Они касаются проведения в Украине политических и экономических реформ, борьбы с национальными финансово-олигархическими группами, вступления Украины в НАТО и диалога с Россией.

По мере обострения этих противоречий, растет разочарование украинцев в западном векторе. В условиях отсутствия другого это рождает кризис нашей внешней политики формата 2014-2015 годов, когда еще актуальным была вера в скорейшую евроатлантическую интеграцию на волне вспышки войны с Россией.

Восьмой – трансформация региональных порядков. Изменения в глобальной политике неизменно ведут к сдвигам на уровне регионов. Война в Нагорном Карабахе в 2020 году открыла возможность разблокировать транспортно-логистические коммуникации между Центральной Азией, Кавказом и Черноморским регионом, давая Украине возможность к ним присоединиться.

Агрессивная внешнеполитическая экспансия Турции и усиление влияния США в Балто-Черноморском регионе создала новую геополитическую реальность, в которой становятся более актуальными проекты типа "Инициативы трех морей" и реанимации ГУАМ. Все это создает предпосылки для Украины определиться в 2022 году, как включиться в эту повестку и как ею воспользоваться, чтобы не выпасть из региональной и международной политики и как лучше всего найти себе роль в новом мировом порядке. 

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Россия Китай война владимир путин нато евросоюз Турция энергобезопасность Владмир Зеленский
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