Это и история о переменах. Потому что можно забыть, какой была Украина до Революции достоинства. А этого забывать нельзя

Украина в лице государственного ПриватБанка выиграла суд в Лондоне по делу ПриватБанка против Коломойского и Боголюбова. Цена вопроса – несколько миллиардов долларов.

Но на самом деле – гораздо больше. Потому что это решение о том, что невозможное — возможно. Потому что когда Коломойский и Ко считали себя богами в Украине, когда о национализации ПриватБанка говорили лишь шёпотом, когда они атаковали и угрожали людям, которые начали это дело, мало кто в Украине верил, что справедливость возможна.

Что ПриватБанк может стать прибыльным государственным банком. И что можно подать иск в Лондоне — и выиграть его. Можно заморозить все активы Коломойского и Боголюбова, которые удалось найти.

И это победа как справедливости, так и конкретных людей. Тех, кто руководил НБУ и заслужил ненависть общества, потому что общество, конечно, не любит олигархов, но ещё больше оно не любит тех, кого велено не любить с олигархических телеканалов.

Да, я про Валерию Гонтареву и Екатерину Рожкову. Тех, кто, возглавляя Минфин, не побоялся подать иск в Лондон, хоть на то и не было политической воли. Это вообще походило на спецоперацию. Да, я про Александра Данилюка.

Тех, кто не дал этому суду заглохнуть. Тех, кто не забывал говорить о 5 миллиардах долларов налогоплательщиков, которые пришлось потратить, чтобы спасти банк после того, как годами олигархи выводили деньги вкладчиков. Выводили, кстати, не сами. И об этом тоже не стоит забывать.

И это история о том, что государственные банки в Украине могут работать нормально. Эффективно. Прибыльно. Что независимые наблюдательные советы работают. И в результате шаловливые ручки политиков больше не могут дотянуться до заначек.

И вот мы видим победу в Лондоне. Где ПриватБанк выигрывает суд на несколько миллиардов долларов. И вот мы видим, как другие государственные банки — Ощадбанк и Укрэксимбанк — забирают ТРЦ "Гулливер". И заставляют платить по счетам, выписанным ещё до 2014 года. В то время, когда не было ни контроля, ни регулятора.

И это ещё история о том, что многие хотят вернуть всё назад, в момент, когда не было этого ужасного "внешнего управления". Когда можно было просто брать деньги, будто они твои. Эти люди очень скучают по старым временам. И очень активно рассказывают, что нельзя слушать Запад. И хорошо, что на прошлой неделе они встретили серьёзное сопротивление. И со стороны наших западных друзей. И со стороны украинской молодёжи.

А ещё это история о памяти. О том, что нельзя быстро забывать. Нельзя игнорировать репутацию. Нельзя игнорировать связи. И это история о переменах. Которые за последние 10 лет происходили очень быстро, но одновременно и незаметно. И можно забыть, какой была Украина до Революции Достоинства. А этого забывать нельзя.

Потому что если забыть — можно поддаться голосам, которые будут рассказывать, как было хорошо до всех этих реформ.

Это конец? Можно уже тратить эти миллиарды долларов и праздновать окончательную победу? К сожалению, пока нет. Потому что олигархи точно ещё подадут апелляцию. Которую они, конечно же, тоже проиграют. Но будут тянуть время. Надеясь, что Украина вернётся в те самые добрые старые времена. Когда всё было можно. И за это ничего не было…

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