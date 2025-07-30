Це і історія про зміни. Бо можна забути, якою була Україна до Революції гідності. А це не можна забувати

Україна в особі державного ПриватБанку виграла Суд у Лондоні у справі ПриватБанку проти Коломойського і Боголюбова. Ціна питання – кілька мільярдів доларів.

Але насправді – набагато більше. Бо це рішення про те, що неможливе можливе. Бо коли Коломойський і Ко вважали себе Богами в Україні, коли про націоналізацію ПриватБанку говорили тільки пошепки, коли вони атакували й погрожували людям, які розпочали цю справу, то мало хто в Україні вірив, що справедливість можлива.

Що ПриватБанк може стати прибутковим державним банком. І що можна подати до суду у Лондоні та виграти його. Можна заморозити всі активи, які знайшлися у Коломойського і Боголюбова.

І це перемога як справедливості, так і конкретних людей. Тих, хто керував НБУ і заслужив ненависть суспільства, бо суспільство, звісно, не любить олігархів, але ще більше суспільство не любить тих людей, яких кажуть не любити з олігархічних телеканалів.

Так, я про Валерію Гонтарєву і Катерину Рожкову. Тих, хто, очолюючи Мінфін, не побоявся подати до Суду у Лондон, хоч на це і не було політичної волі. Це взагалі мало ознаки спецоперації. Так, я про Олександра Данилюка.

Тих, хто не дав цьому суду заглохнути. Тих, хто не забував говорити про 5 млрд доларів платників податків, які довелося витратити, щоб врятувати банк після того, як роками олігархи виводили гроші вкладників. Виводили вони їх, до речі, не самі. І про це також не варто забувати.

І це історія про те, що державні банки можуть в Україні працювати нормально. Ефективно. Прибутково. Що незалежні Наглядові Ради працюють. І в результаті пустотливі ручки політиків вже не можуть дотягнутись до засіків.

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І от ми бачимо перемогу у Лондоні. Де ПриватБанк виграє суд на кілька мільярдів доларів. І от ми бачимо, що інші державні банки, Ощадбанк і Укрексімбанк, забирають ТРЦ Гулівер. І змушують платити за рахунками, які були виписані ще до 2014 року. Тоді, коли контролю не було. Регулятора не було.

Історія ще й про те, що багато людей хочуть повернути все назад, у момент, коли не було цього жахливого "зовнішнього управління". Коли можна було просто брати гроші, наче вони твої. Дуже ці люди сумують за старими часами. І дуже активно розповідають, що не можна слухати Захід. І добре, що минулого тижня вони зустріли значний опір. І наших західних друзів. І української молоді.

А ще це історія про пам'ять. Що не можна швидко забувати. Не можна ігнорувати репутацію. Не можна ігнорувати зв'язки. І це історія про зміни. Які останні 10 років відбувались дуже швидко, але і непомітно одночасно. І можна забути, якою була Україна до Революції гідності. А цього не можна забувати.

Бо якщо забути, можна піддатися голосам, які будуть розповідати, як було добре до цих всіх реформ.

Чи це кінець? Та можна вже витрачати ці мільярди доларів і святкувати остаточну перемогу? На жаль, ще ні. Бо олігархи ще точно подадуть в апеляцію. Яку вони так само, звісно, програють. Але й надалі тягнутимуть час. Сподіваючись, що Україна повернеться у ті самі добрі старі часи. Коли все було можна. І за це їм нічого не було…

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