Для американских политиков и экспертов просто потрясающе, что другая страна может сделать так много для нашей безопасности

Долги всегда вызывают неудобство, особенно долги благодарности. Американцы (как и многие другие) имеют огромный долг благодарности перед украинцами за их сопротивление российской агрессии.

По разным причинам нам трудно признавать это. Чтобы сделать это, нужно найти соответствующие слова. Семь слов, которые могут помочь, это: безопасность, свобода, демократия, мужество, плюрализм, стойкость и щедрость.

Возможно, самый большой и наименее осознанный долг — это безопасность. Сопротивление Украины России значительно снизило вероятность больших вооруженных конфликтов в других частях мира и, соответственно, существенно снизило риск ядерной войны.

Для американских политиков и экспертов по безопасности просто потрясающе, что другая страна может сделать так много для нашей безопасности, используя методы, которые мы сами не смогли бы применить.

Украина снизила риск войны с Россией, действуя с позиции простой самообороны. Украина уменьшила угрозу войны с Китаем, не вступая в конфронтацию с ним, а наоборот, поддерживая хорошие отношения с Китаем. Ни один из этих подходов не был доступным для американцев. И все же результатом является большая безопасность для США.

Для меня лично самый большой долг касается свободы. Это слово, которое мы, американцы, часто используем, но иногда теряем его подлинное значение.

"Вся история прогресса человеческой свободы, — сказал Фредерик Дуглас, — свидетельствует, что все уступки ее величественным требованиям были получены путем настойчивой борьбы". Свобода всегда будет зависеть от какого-то рискованного усилия, направленного против больших сил.

В течение этой войны я неоднократно слышал от украинцев, что они определяют свободу как позитивный проект, как способ быть в мире, как богатство будущего – это не просто преодоление россиян; это создание лучшей, более интересной жизни и лучшей страны.

Невозможно не заметить, что сделали украинцы для защиты идеи демократии. В базовом смысле именно об этом и идет речь в этой войне. Стихийное сопротивление многих украинцев, которое российские политические и медийные элиты не могут понять, основывается на простом принципе: украинские граждане должны сами выбирать своих лидеров.

Украинская демократия имеет много проблем и была изменена во время войны из-за необходимости боевых действий. Но украинцы защищают основной принцип самоуправления, и делают это, жертвуя очень многое. Они делают это в момент, когда казалось, что авторитаризм одерживает победу по всему миру. Для каждого, кто ценит демократию, это огромный долг.

Во всем этом украинцы дали безоговорочный пример мужества. В "Государстве" Платон устами Сократа называет мужество одной из добродетелей полиса. Я не могу не думать об этом, вспоминая решение Зеленского остаться в Киеве, даже когда почти все за пределами Украины ожидали, что он сбежит.

Его мужество, как он сам сказал, было "представительным": он знал, чего его народ ожидал от него, и он это сделал.

Кто был этим народом? Зеленский, представляющий национальное меньшинство в Украине (он еврей), был избран 73% населения.

Апологеты диктаторов (а их немало и в Соединенных Штатах) склонны утверждать, что только однообразие может обеспечить эффективность, особенно во время войны. Именно этот подход Россия принесла в войну: однообразие командования, единообразие идеологии и кровавые и преступные попытки унифицировать оккупированные украинские территории по своей сути является геноцидом.

Украинцы, тем временем, сопротивляются совсем другим образом. Когда правительство говорит об освобождении Крыма, оно отмечает права его коренного населения — крымских татар.

Значительная часть успеха украинцев на поле боя зависит от разнообразного и уверенного в себе гражданского общества, способного поддерживать солдат и выполнять задачи в тех сферах, где государство слабо.

Вооруженные силы Украины функционируют на двух языках — на украинском и русском (главнокомандующий родился в России). Украинская армия представляет гендерное разнообразие (и разнообразие сексуальной ориентации). Вооруженные силы Украины, в отличие от российских (и многих других), также разнообразны по социальному составу.

Урок состоит в том, что уважение достоинства приносит лучшие результаты даже на поле боя.

Мне легко писать об этих долгах. Это занимает всего лишь миг. Но они накапливались с течением времени. Украинцы демонстрируют исключительную стойкость. Решение сопротивляться с самого начала, хотя оно и было решающим, должно повторяться снова и снова — час за часом, день за днем, после каждого обстрела, каждого бомбардирования, каждого ракетного удара, каждой атаки дронов.

Все, что мы получаем благодаря сопротивлению Украины – безопасность, свободу, демократию, мужество, плюрализм – зависит от этой способности к стойкости.

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Украинцы со своей стороны усложняют наше осознание всех этих долгов своей собственной щедростью. Я побывал в Украине четыре раза с начала войны, и это долгое путешествие, даже при лучших обстоятельствах. Когда украинские коллеги отправляются в обратном направлении, они всегда помнят о подарках для американцев, которых они посетят (особенно для их детей).

В этом есть простое достоинство: несмотря на войну, обычаи будут сохранены. Но в этом усилии — пронести значимый подарок в сложном двухдневном путешествии из страны, растерзанной войной, — я испытываю еще большее неудобство: у нас, американцев, даже нет обычая приносить подарки хозяевам.

Могу ли я быть достаточно благодарным?

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