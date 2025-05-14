Дискуссии вокруг смысла и перспектив переговоров в Стамбуле должны прежде всего учитывать тот факт, что для Путина само предложение переговоров оказалось шансом "отбить" европейский ультиматум о прекращении огня — и только.

Не было бы ультиматума — не было бы и идеи переговоров. Потому что Путин не заинтересован ни в каких переговорах.

А в чем он заинтересован? Заинтересован в войне и имитации переговорного процесса. Недаром же он говорит не о начале переговоров, а об их "возобновлении". И где? Именно там, где они прервались — в Стамбуле.

А чем были переговоры в Стамбуле в 2022 году? Они тоже были имитацией и унижением украинцев, затягиванием времени и попыткой внутренней дестабилизации Украины.

Путин даже какого-нибудь Лаврова или Ушакова туда не прислал, поручил играть комедию бессмысленному Мединскому, потому что на результат не рассчитывал.

И сейчас не рассчитывает, и сейчас никого серьезного в Стамбул не пошлет, а сам если и поедет — так только на встречу с Трампом.

Так что не будет не то что результата — не будет даже процесса.

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