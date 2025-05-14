Дискусії навколо сенсу і перспектив перемовин у Стамбулі мають насамперед враховувати той факт, що для Путіна сама пропозиція перемовин виявилася шансом "відбити" європейський ультиматум щодо припинення вогню – і тільки.

Не було б ультиматуму – не було б і ідеї перемовин. Бо Путін у жодних перемовинах не зацікавлений.

А у чому він зацікавлений? Зацікавлений у війні й імітації переговорного процесу. Не дарма ж він говорить не про початок перемовин, а про їхнє "відновлення". І де? Саме там, де вони перервалися, у Стамбулі.

А чим були перемовини у Стамбулі у 2022 році? Вони також були імітацією і приниженням українців, затягуванням часу і спробою внутрішньої дестабілізації України.

Путін навіть якогось Лаврова чи Ушакова туди не прислав, доручив грати комедію безсенсовному Мединському, бо на результат не розраховував.

І зараз не розраховує, і зараз нікого серйозного до Стамбула не надішле, а сам якщо поїде – так тільки на зустріч із Трампом.

Так що не буде не те що результату – не буде навіть процесу.

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