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Статус кандидата в члены ЕС: Украина на пороге исторического решения. Это win-win для всех

Цей матеріал також доступний українською
Статус кандидата в члены ЕС: Украина на пороге исторического решения. Это win-win для всех

министр иностранных дел Украины
14.06.2022, 22:28

Получение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза – командная игра. Сил уже нет, но открывается сто десятое дыхание

Украина – на финишной прямой к саммиту ЕС, на котором решится судьба статуса кандидата в члены Евросоюза. Трибуны скандируют, линия уже видна впереди, сил уже нет, но открывается сто десятое дыхание. В этот момент стоит вспомнить, какую колоссальную дистанцию мы преодолели.

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Почему этот статус так важен для Украины

Он юридически укрепит Украину в проекте европейской интеграции. Это жирная точка после десятилетий европейской политики стратегической неопределенности по отношению к Украине. Неопределенности, которая перестала быть конструктивной. Это разрушение многолетнего российского нарратива о том, что "Украину в ЕС не ждут".

Сегодня мы вплотную приблизились к развязке. Это дипломатическое сражение эпического масштаба, в котором задействованы все дипломатические силы Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, главой Офиса президента Андреем Ермаком и его заместителей Андреем Сибигой и Игорем Жовквой.

От парламента активно работают председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, народные депутаты. В правительстве непосредственно привлечены премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, ряд министров, разведчики и, конечно, дипломаты.

Украинские общественные организации также работают на получение статуса. Это сложная командная игра.

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Последние метры самые сложные.

Вчерашние скептики стали поклонниками. Вчерашние вроде бы поклонники вдруг качнулись в скепсис, а мы склоняем их обратно, в позитив. Последние бастионы держатся, но отступят, если останутся в одиночестве.

Меньшинство скептиков бросило против нас все контраргументы — от необходимости синхронизации с государствами Западных Балкан до обвинений в недостаточной устойчивости демократических институтов. Истинное лицо каждого теперь видно, и по результату украинцы оценят каждого.

Если бы вы знали, какие потоки сознания за последний месяц выслушал только я от скептиков. Слушая некоторые монологи, иногда было очевидно, что люди сами слабо верят в то, что говорят, но отчаянно цепляются за возможность сказать " нет".

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Вообще, весь путь евроинтеграции Украины — это преодоление нами полосы препятствий по европейским стереотипам и страхам. Я хорошо помню начало разговора с Брюсселем о безвизе более десяти лет назад. Нам объясняли, что нельзя же дать безвиз украинцам и не дать его одновременно россиянам. Дали, ничего.

Зона свободной торговли должна была создать угрозы европейским производителям. Этого не случилось.

Безвиз должен якобы повлечь поток беженцев и преступников из Украины. Ничего подобного не произошло.

Сейчас снова те же аргументы о неизбежных проблемах. Но еще месяц назад было сложно представить, что мы придем в точку этой дискуссии, на порог исторического решения.

Все, кто давно занимается евроинтеграцией Украины, понимают, что это квантовый скачок. Мы годами добывали "пядь за пядью" и о статусе кандидата мечтали только самые смелые. Но новая реальность ускорила все, и ныне мы бежим вверх отвесной стеной.

Теперь никто из нас не смотрит вниз. Все смотрят вверх.

Большинство в ЕС понимают, что статус кандидата на членство в ЕС для Украины принесет только преимущества всей Европе. Это win-win для всех. Нужно перепрыгнуть очередные стереотипы и страхи.

Мы активно помогаем в этом европейским друзьям. Решающее мгновение уже близко.

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кулеба дмитрий евросоюз евроинтеграция кандидат на членство в ЕС украина в ЕС статус кандидата в члены ЕС
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