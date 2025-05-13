Стратегічне пробудження Європи: якими є чотири ключові виклики
Стратегічне пробудження зовсім не стосується всіх європейців.
І що ж таке стратегічне пробудження і навколо чого воно обертається? Воно охоплює чотири речі. Перше — досить очевидне: Росія становить загрозу.
Це розуміння, безумовно, дуже сильне на північному сході Європи, і поступово слабшає в міру руху на південний захід. Я не хочу сказати, що Іспанія чи моя власна країна, Італія, зовсім не відчувають загрози. Але неминуче існує географічна різниця між північним сходом і південним заходом.
Другий момент, який уже є складнішим, — це усвідомлення того, що існує цілком реальна можливість, необов’язково що вона справді реалізується, але існує ймовірність американської зради.
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