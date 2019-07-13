Стрельба по 112 каналу: Медведчук и Путин начинают и выигрывают

В Киеве обстреляли офис телеканала "112 Украина". Практически в центре города (офис канала находится неподалёку от зоопарка) два человека выстрелили из гранатомёта и скрылись. Полиция предпринимает меры по поиску подозреваемых, событие классифицировано как "террористический акт".

Событие неординарное, оно уже вызвало как возмущение, так и осуждение в обществе. И в самом деле, радоваться сложно - произошедшее не имеет никакого отношения к ограничению работы каналов группы Медведчука, а последствия, - при любом сценарии развития ситуации,- несут достаточно негатива для Украины, и сегодня речь может идти лишь о минимизации ущерба.

Почему? Давайте разбираться.

Хроника возникновения кризиса

Для выявления предпосылок сегодняшней стрельбы по зданию телеканала необходимо оглянуться назад. Хотя бы в 2016 год, когда после массовых проверок нефтетрейдеров со стороны СБУ на рынке прямых поставок из РФ остались структуры, связанные с господином Медведчуком. Просто совпадение. В это же время, его супруга, Оксана Марченко внезапно становится владельцем нефтеперерабатывающей компании, которая выбивает с тендера на разработку пары крупных месторождений нефти государственную "Роснефть". Тоже совпадение - ведь нельзя же обвинять российские власти в желании ограничить доходы государственной компании.

В результате уже к концу 2017 года чета Медведчук-Марченко фактически монополизировала поставки дизельного топлива и сжиженного газа из России. В это же время в Украине, согласно договору об ассоциации с ЕС, должен был быть создан стратегический резерв нефтепродуктов. Законопроект об этом был готов в 2017 году, но весь 2018 год... его обсуждали с общественностью. Совпадение, как совпадением является и то, что именно фирмы кума Путина начали поставлять топливо по тендерам для ВСУ.

Такой бизнес даёт хорошие прибыли, которые можно пустить на скупку телевизионных каналов. Формально новыми собственниками, само собой, не являются ни Медведчук, ни Марченко. А государство не смогло (либо не посчитало нужным) ни остановить сделки, ни расследовать структуру собственности. В конце концов, помните шум с принятием Верховной Радой постановления о необходимости рассмотреть на СНБО вопросы деятельности NewsOne и 112? Постановление было. Его воде как должны исполнять, но вопрос: выполнили его президент Украины или секретарь СНБО? В повестке дня Совета вопрос, за который голосовали в Раде как за срочный, так и не появился до появления в стране нового президента.

Дальше было публичное оформление сделки по ZIK (хотя я ещё в начале 2019 относил данный канал к "пулу Медведчука" в докладе "Будущее украинских олигархов"), идут переговоры и по другим каналам.

Одновременно с этим риторика перечисленных ресурсов становится всё более жёсткой, редакционная политика направлена на явные провокации, - так сказать, тест власти на слабость. Иначе трудно расценить, например, инициативу с телемостом с "Россия 24". Напомню, что данный российский канал наодится под санкциями СНБО, и попытка транслировать его картинку в виде полной передачи (даже совместной) есть ни что иное, как нарушение прямого запрета Совета национальной безопасности и обороны.

Логичным результатом такой политики стало растущее возмущение части украинского общества. Что, рано или поздно, должно было привести к проблемам. И привело.

Что же получается: есть герои, которые показали, что "российский реванш не пройдёт?". Политики сейчас могут начать говорить о том, что "в ответ на реваншистские настроения патриоты могут начать действовать сами?" Нет, господа, стрельба из гранатомёта не привела, да и не может привести к решению проблемы. Зато она была выгодна целому ряду сил как внутри страны. так и за её пределами.

Failed state и политические баталии

Давайте вспомним, как Украину описывают на внешней арене российские политики. Наиболее распространённый лозунг, продвигаемый как минимум лет 15 - это недееспособное государство, failed state. Принятие такого определения ситуации в нашей стране международными игроками крайне важно для Кремля, поскольку позволяет начинать говорить о возможности "решить украинский вопрос", естественно, без участия украинцев. Теперь попробуем вспомнить признаки failed state, среди которых называют наиболее часто:

слабость государственной власти и неспособность обеспечить выполнение своих функций, в наихудшем случае - даже исполнение собственных решений;

утеря государством роли арбитра и, как следствие, потеря монополии на насилие;

хаотичная внешняя и внутренняя политика, которая не выходит на цикл даже среднесрочных (5-7) планов, их реализации;

слабая легитимность государственных институтов (напомню, что в политологии легитимность есть признание власти и её решений законными и правомерными, а легальность - их соответствие законам)

отсутствие полноценного контроля над всей своей территорией.

Наличие одного из этих признаков не позволяет назвать государство "несостоявшимся", но наличие 2-3 уже свидетельствует о серьёзных проблемах.

А теперь давайте разберём кейс со стрельбой по телеканалу "112 Украина".

Государство в 2018 году оказалось неспособно установить реальных собственников телеканалов, предотвратить теневую их продажу. В конце концов исполнительная власть оказалась неспособной выполнить решение законодательной (речь идёт о заседании СНБО по телеканалам).

Государственные органы не дали быстрой оценки смене редакционной политики каналов. То есть потеря функции арбитра в данном случае. Закончилось это стрельбой из гранатомёта - явная потеря монополии на насилие.

То есть, Путин получил факты для подтверждения тезисов о "несостоявшемся государстве" как минимум по двум признакам. Но дальше будет ещё забавней. У нас же идут политические баталии - до выборов менее недели. И на этом фоне любое развитие событий по стрелкам из гранатомёта несёт риски.

Если их не найдут, те же телеканалы Медведчука, российские СМИ да и часть политиков в Украине будут утверждать, что государственные институты неспособны обеспечить даже элементарной безопасности. Есть вещи, которые выглядят дикими в любой развитой стране с дееспособной властью. Гранатомёт в центре столицы - одна из таких диких вещей. Если преступление не раскрыто - власть продемонстрировала "недееспособность". И слабая власть - это козырь Путину и тема для внутриполитической игры против власти. Причём играть будут как пророссийские силы, так и патриотические.

Допустим, что стрелков найдут. Их надо осудить и, извините, посадить. Почему? Да потому что нельзя из гранатомёта стрелять в центре города, даже по тем, кто тебе очень не нравится. Но как будет выглядеть суд над нападавшими на 112 канал? Гранатометчиков быстро объявят "патриотами", "защитниками от пророссийского реванша". Власть будут обвинять и в неспособности решить проблему, ставшую причиной теракта, и в политических преследованиях патриотов. Вновь имеем тезис о "недееспособности власти" и игру с тезисом о реванше.

И всё это накладывается на постоянное обострение проблемы, которую условно можно назвать "Медведчук и телеканалы". Решение этой проблемы в виде резких шагов (если они не имеют достаточных законных оснований) станет причиной обвинений в наступлении на свободу слова, которые будут звучать из уст российских политиков. На это можно не обращать внимания, но если не ликвидировать причину - не изменить подходы к работе с собственниками каналов, к их покупке, редакционной политике - проблемы будут повторяться регулярно. Просто названия каналов будут другими.

Отсутствие реакции - либо неспособность применить хоть какие-то меры воздействия по отношению к каналам и их собственникам - приведут к росту возмущения части общества и, как результат, к повторению походов гранатомётчиков. Со всеми негативными последствиями. А это уже реальное, а не пропагандистское обвинение в адрес государства - оно действительно окажется неспособно обеспечить для медиа возможность делать ее работу.

То, что на перечисленных выше тезисах будет играть Российская Федерация, очевидно. Но и в самой Украине достаточно сил, которым выгодно и сложившееся положение, и выстрелы гранатомётчиков. Медведчук благодаря этому и посредством своих каналов мобилизует электорат, готовый отдать голоса его партии. Ещё бы - есть реальная опасность, значит надо сменить власть, чтобы опасность убрать. Используется традиционный механизм включения страха и требования защиты: "защитим населения востока/ русскоязычных/несогласных и т.д."

Одновременно те же тезисы защиты, но уже "украинскости" и "европейского будущего", будет использовать и противоположный фланг. Тезисы о неспособности противостоять реваншу со стороны новой власти, готовности граждан самим защищать свой выбор, поиску стрелков, а не преследованию каналов - прекрасный фон для мобилизации патриотически настроенного электората.

Одним словом, благодаря одному выстрелу из гранатомету по вывеске телеканала пару десятых процента (как минимум) себе уже накинули оба полюса идеологической растяжки "за Россию/подальше от России".

Что с этим делать?

Увы, но идеального сценария выхода из ситуации сегодня не существует. Надежда может быть лишь на наименее негативный из возможных. Власть, с одной стороны, должна найти стрелков и обеспечить справедливый суд, который будет оценивать факт стрельбы из гранатомёта в центре столицы, а не политическую атмосферу вокруг этого дела. Как минимум, оценить, как такое оружие попало в столицу, кто привёл его в действие, и вынести решение в соответствии с действующим законодательством.

С другой стороны необходимо разбираться с ситуацией в информационном поле. В краткосрочной перспективе - проверить данные о конечных собственниках, их бизнесе и политических связях по всем без исключения СМИ страны. Почему всем? Потому что такая работа по одному либо нескольким медиа будет подана как попытка наступления на свободу слова. Далее, в случае выявления нарушений закона, решить вопрос о действии лицензий на вещание либо регистрации юридических лиц.

Отдельным случаем стоит рассматривать идею о телемосте с "Россия 24". Это было публичное заявление о подготовке к прямому нарушению решения СНБО. За такое в дееспособном государстве не то что по голове не погладят, а сделают очень больно и неприятно.

Одним словом, государственная власть в ближайшие месяц-два должна продемонстрировать способность обеспечить контроль над ситуацией.

Следующий этап - внесение изменений в законодательство. Речь идёт о пересмотре подходов к оценке структуры собственности каналов, редакционной политики. Необходимы простые, понятные и прозрачные рамки деятельности СМИ, а так же понятная даже младенцу система наказаний для тех, кто пытается за эти рамки выйти.

Это касается государства. Но есть ещё один аспект - политические элиты, их возможные действия. Сегодня у нас множество политиков, общественников, которые заявляют о своей позиции, пытаются понравится избирателю, красиво рассуждают о патриотизме. Рассуждают, в том числе, - в эфире телеканалов. В начале осени забавно было наблюдать, как депутаты, проголосовавшие за обращение к СНБО по вопросу о введении санкций в отношении 112 канала, рассказывали о своей "принципиальной позиции"... в эфире этого же 112 канала.

Да и сегодня, если посмотреть политические шоу телеканалов, которых обвиняют в "пророссийской позиции", можно увидеть, среди прочих, и политиков, позиционирующих себя как патриоты. Мне сразу возразят, что таким образом есть шанс донести свои мысли до аудитории этих каналов. Прекрасно, господа, но говоря про "каналы Медведчука" и принимая участие в их эфирах, вы дали себе труд задуматься - а какие у вас шансы переиграть их продуманную информационную политику?

Такие спикеры нужны каналам. И чем более резкие вещи они говорят, тем лучше, поскольку после каждого такого "патриота", которого выпустили даже без цензуры, идут 2-3 "правильных" спикера. И в результате для целевой аудитории получается последовательность "прямая речь, которая не воспринимается либо пугает" - и "объяснение, почему это опасно, донесение нужных тезисов". И в результате - мобилизация аудитории, чтобы не допустить усиления оппонентов. Логично.

Но данный механизм работает и в другую сторону. Если патриотически настроенный политик выдал "хороший эфир" - он поспособствовал распространению записи. Его сторонники восприняли выступление "на ура", но параллельно, пусть немного, но глянули и других спикеров (такова природа человека). Дальше ряд выстраивается так: "наш сказал хорошо" - "сам канал жуткий - вот он реванш". В результате - мобилизация аудитории, чтобы не допустить усиления оппонентов.

Механизм прост, а эффект идентичен на оба полюса политических настроений: синхронно усиливается поляризация и тех, и тех. А влияния на "неопределившихся", естественно, больше у того, кто формирует редакционную политику.

В связи с этим хочется напомнить телеспикерам, что телевизионные каналы не формируют смыслы - они лишь транслируют то, что говорят их спикеры. И чем больше разных спикеров, тем большая популярность ресурса. А общая смысловая нагрузка достигается балансом мнений - либо его отсутствием.

Это же просто - перестать ходить на эфиры тех, кого считаешь "не патриотичным", не давать комментарии таким ресурсам, от слова "совсем". Теряешь в публичности, но и канал теряет популярность. А значит, снижается его влияние на население. Теряется влияние - уходят спонсоры - им не интересен требующий денег, но не приносящий результата ресурс. Это просто и куда более эффективно, чем в эфире "пророссийских каналов" говорить об опасности "пророссийского реванша".

Одновременно такая логика является прекрасной лакмусовой бумажкой, которая способна определить истинные намерения того или иного политика.

Принципиальная позиция, брезгливость к определенным информационным ресурсам - и можно говорить о том, что человек имеет убеждения, готов за них бороться.

А гуляние по всем эфирам без разбора означает, что даже самые правильные слова являются лишь дымкой, прячущей истинные цели политика - быть у власти, а на другие цели ему наплевать.