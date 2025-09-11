Эта война настолько масштабна и технологически разнообразна, что удержать ее в каких-либо географических границах просто невозможно.

Наш мир работает по сценарию. То есть, если события связаны причинно-следственной цепочкой, они будут разворачиваться по определённому сценарию. Поэтому довольно легко предсказать, к чему все идет, но для этого обязательно нужно понимать закономерности процесса.

Например, если человек выпадает с 10 этажа, то знакомые с законом земного тяготения понимают, что он разобьется. Хотя остается и ничтожная вероятность, что зацепится за балкон ниже или после падения выживет как овощ.

В геополитике точно так же, хотя зацикленные на самих себе "выдающиеся деятели современности" с этим категорически не согласны. Но то, что война, которую начала недоимперия против Украины, гарантированно будет распространяться повсюду, было полностью предсказуемо.

Во-первых, распространение войны на другие страны очень выгодно Кремлю и Путину.

Кремль уже перестал использовать идиому "СВО идет по плану", потому что даже до самых упертых идиотов из числа российских людоедов начинает доходить, что с планом "освободить Донбасс к концу года" что-то не так. Ведь он продолжается уже три года подряд. И выдавать за историческую победу наподобие Сталинградской битвы то, что в очередной раз разрушена дотла деревня в Донецкой области, становится все сложнее. Соответственно, сейчас в РФ зафиксировано рекордное количество тех, кто поддерживает мир через переговоры.

А вот рассказывать, что "мы решительно поставили на место проклятых поляков, или балтов, или финнов" – это новое и воодушевляющее.

Во-вторых, эта война настолько масштабна и технологически разнообразна, что ее просто невозможно удержать в каких-либо географических границах.

Беспилотники и ракеты под воздействием РЭБов будут гарантированно терять ориентацию и сходить с курса – чем массовее становятся атаки РФ, тем больше будет "заблудившихся носителей смерти". Да, это не является сознательной атакой на страны НАТО. Но какая разница тем, чей дом разрушит центнер российской взрывчатки?

Кроме того, на россиян действует российская пропаганда. Сценарий развития событий гарантирует, что в свое время какой-то "русский сокол", которому приказано сопровождать очередной теневой российский танкер, с похмелья решит, что пора становиться "героем СВО" и что-то там возглавить во власти. И швырнет ракетой "воздух-поверхность" по патрульному судну НАТО в Балтике. Или произойдет что-то подобное и непоправимое.

Читать также Слабые места Кремля. Как Европа может подорвать военные возможности России

Чтобы война в центре Европы не разрасталась кровавым месивом, ее нужно прекращать как можно быстрее и решительнее. И сделать это возможно исключительно всем спектром вариантов сдерживания агрессора, включая использование военной силы. Но Дональд Трамп и значительное количество европейских лидеров слишком глупы и слишком самовлюбленны, чтобы разбираться в закономерностях, по которым функционирует наш мир.

Прозреть все равно придется. Только, в отличие от Ньютона, для прозрения кому-то на голову может упасть не яблоко, а "шахед".

