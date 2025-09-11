Ця війна настільки масштабна і технологічно різноманітна, що її просто неможливо втримати у якихось географічних кордонах

Наш світ працює як сценарний. Тобто, якщо події пов’язані причинно-наслідковим ланцюгом, то вони розгортатимуться за певним сценарієм. Тому доволі легко передбачити, куди воно все іде, але для цього обов’язково треба розуміти закономірності процесу.

Наприклад, якщо людина випадає з 10 поверху, то знайомі з законом земного тяжіння розуміють, що вона розіб’ється. Хоча залишається і мізерна вірогідність, що зачепиться за балкон нижче або після падіння виживе овочем.

У геополітиці так само, хоча зациклені на самих собі "видатні діячі сучасності" з цим категорично не погоджуються. Але ж те, що війна, яку розпочала недоімперія проти України, гарантовано розповзатиметься по усіх усюдах, було повністю передбачувано.

По-перше, поширення війни на інші країни дуже вигідно Кремлю і Путіну.

Кремль вже перестав використовувати ідіому "СВО іде за планом", бо навіть до найпотужніших ідіотів з-поміж російських людожерів починає доходити, що з планом "звільнити Донбас до кінця року" щось негаразд. Бо він триває вже три роки поспіль. І видавати за історичну перемогу на зразок Сталінградської битви те, що вщент зруйноване чергове село на Донеччині, стає дедалі важче. Відповідно, зараз у РФ зафіксовано рекордну кількість тих, хто підтримує мир через переговори.

А от розповідати, що "ми рішуче поставили на місце клятих поляків, або балтів, або фінів" – це нове і духопідйомне.

По-друге, ця війна настільки масштабна і технологічно різноманітна, що її просто неможливо втримати у якихось географічних кордонах.

Безпілотники та ракети під дією РЕБів будуть гарантовано втрачати орієнтацію та сходити з курсу – що масовішими стають атаки РФ, то більше буде "заблукалих носіїв смерті". Так, це не є свідомим нападом на країни НАТО. Але яка різниця тим, чий будинок зруйнує центнер російської вибухівки?

Окрім цього, на росіян російська пропаганда діє. Сценарій розвитку подій гарантує, що свого часу якийсь "руський сокіл", якому наказано супроводжувати черговий тіньовий російський танкер, з похмілля вирішить, що пора ставати "героєм СВО" і щось там очолити у владі. І бахне ракетою "повітря-поверхня" по патрульному судну НАТО у Балтиці. Або відбудеться щось подібне і невиправне.

Щоб війна у центрі Європи не розбухала кривавою квашнею, її треба припиняти якомога швидше і рішучіше. І зробити це можливо виключно всім спектром варіантів стримування агресора, включно з використанням воєнної сили. Але Дональд Трамп і значна кількість європейських лідерів надто тупі й надто самозакохані, щоб розумітися на закономірностях, за якими функціонує наш світ.

Прозріти все одно доведеться. Тільки, на відміну від Ньютона, для прозріння декому на голову може впасти не яблуко, а "шахед".

