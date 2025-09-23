Если Россия завершит год, а город останется преимущественно в украинских руках, это станет большим стратегическим поражением для нее

Когда закончится российско-украинская война? Единственный честный ответ – мы не знаем.

Ни одна из сторон не истощена окончательно. Чем дольше длится война, тем больше обе стороны заинтересованы в окончательной победе, хотя ни одна, похоже, не имеет гарантированного пути к ее достижению.

Я со следующего дня после полномасштабного вторжения утверждал, что Россия не может выиграть эту войну. Тогда у нее не было возможности подчинить Украину, и сейчас эта возможность еще меньше. При этом, хотя Украина принципиально согласилась на прекращение огня, Путин не проявляет никакого желания искать переговорный выход из войны, кроме как на своих совершенно нереалистичных условиях.

Украина продолжает борьбу, отражая российские наступления и находя резервы устойчивости, которые позволяют ей справляться с ударами дронов и ракет по своим городам. Возможно, как надеется Путин, она поддастся резкой потере воли или территорий. Пока что она справляется. И если продолжит справляться, то только решение Путина может быстро завершить эту войну.

Что для этого потребуется? Внезапный военный шок или кумулятивный эффект серии неудач, возможно, в сочетании с ухудшением состояния российской экономики? Трудно сказать.

Поскольку мы имеем очень ограниченное представление о внутренних кремлевских дискуссиях, мы можем только догадываться. Очень маловероятно, что нам заранее сообщат о существенном изменении позиции России. Единственный недавний сигнал – удаление одного из немногих предполагаемых "голубей" из внутреннего круга Путина, заместителя руководителя администрации Дмитрия Козака, который до 2022 года курировал украинский портфель. Это свидетельствует об отсутствии изменений.

Но это не означает, что мы не можем задаваться вопросом о российской стратегии и о том, работает ли она.

