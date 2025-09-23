Даже в экспертных кругах нет единой оценки дальнейшего развития событий. На это влияет ряд факторов. Разбираем, какие именно

В августе, после встречи Трампа с Путиным на Аляске и переговоров президента США с президентом Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне, казалось, что нас ожидает переговорный бум и даже попытка выйти на какое-то мирное соглашение. Но вышло не так, как думали.

Уже в конце августа стало понятно, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, и переговорный алгоритм, определённый Трампом, потерпит крах. А после визита Путина в Китай и демонстрации силы со стороны Си Цзиньпина Кремль тоже начал силовые перформансы.

Вместо переговоров о завершении войны, началась эскалация воздушной войны и очередная попытка наступательных действий против Украины. Параллельно произошла серия воздушных провокаций против соседних с Россией стран НАТО.

Путин дал свой ответ Трампу. А президент США уже не в первый раз оказался в ступоре и не знает, что делать. Об этом свидетельствует и его публичная риторика, и отсутствие конкретных действий (и в отношении России, и по поводу перспектив дальнейшего переговорного процесса).

Чего тогда ждать дальше?

Простого и однозначного ответа на этот вопрос нет. Очевидно, что существуют разные сценарии дальнейшего развития российско-украинской войны.

Сформулирую те варианты развития событий, которые чаще всего упоминаются в политических и экспертных кругах, и дам им свою субъективную оценку.

