Якщо Росія закінчить рік, а місто залишатиметься переважно в українських руках, це стане великою стратегічною поразкою для неї

Коли закінчиться російсько-українська війна? Єдина чесна відповідь – ми не знаємо.

Жодна зі сторін не виснажена остаточно. Чим довше триває війна, тим більше обидві сторони зацікавлені в остаточній перемозі, хоча жодна, здається, не має гарантованого шляху до її досягнення.

Я від самого наступного дня після повномасштабного вторгнення стверджував, що Росія не може виграти цю війну. Тоді вона не мала спроможності підкорити Україну, і зараз ця спроможність ще менша. Водночас, хоча Україна принципово погодилася на припинення вогню, Путін не виявляє жодного бажання шукати переговорний вихід із війни, окрім як на своїх цілком нереалістичних умовах.

Читайте також Війна з Росією на виснаження: перспективи та сценарії

Україна продовжує боротьбу, відбиваючи російські наступи та знаходячи резерви стійкості, які дозволяють їй справлятися з ударами дронів і ракет по своїх містах. Можливо, як сподівається Путін, вона піддасться різкій втраті волі або територій. Наразі вона справляється. І якщо продовжить справлятися, то лише рішення Путіна може швидко завершити цю війну.

Що для цього знадобиться? Раптовий військовий шок чи кумулятивний ефект серії невдач, можливо, у поєднанні з погіршенням стану російської економіки? Важко сказати.

Оскільки ми маємо дуже обмежене уявлення про внутрішні кремлівські дискусії, ми можемо лише здогадуватися. Дуже малоймовірно, що нам заздалегідь повідомлять про суттєву зміну позиції Росії. Єдиний нещодавній сигнал – усунення одного з небагатьох нібито "голубів" із внутрішнього кола Путіна, заступника керівника адміністрації Дмитра Козака, який до 2022 року опікувався українським портфелем. Це свідчить про відсутність змін.

Але це не означає, що ми не можемо ставити питання про російську стратегію та про те, чи вона працює.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net