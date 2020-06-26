Тайны Вашингтонского двора в мемуарах Джона Болтона

Епопея із виходом мемуарів колишнього радника Дональда Трампа з нацбезпеки стала черговим головним болем 45-го президента США, якому, без перебільшення, зараз і так непереливки.

На фоні протестів, “війни вулиці з пам’ятниками”, коронакризи та безробіття, здавалося, лише цього не вистачало. Але спогади були опубліковані попри спроби Білого дому заблокувати їхнє оприлюднення через нібито секретну в них інформацію, та, схоже, непомітними вони бути апріорі не могли. Що розповів Болтон, привідкривши завісу, чи вплине це на вибори та було справді Трампу діло до України?

Спочатку книга мала вийти у березні, але через пандемію терміни змістились. В американському суспільстві публікація мемуарів викликала обурення, адже Болтон був одним із ключових фігур в адміністрації, і замість свідчень у Конгресі проти Трампа обрав мільнойнний гонорар за книгу.

Підтримка України та санкції

Книга складає враження опису раніше невідомих деталей вже відомих подій від третьої особи. Наприклад, під час першого візит Болтона до Києва Держдеп не рекомендував Болтону зустрічатися один на один з Тимошенко, оскільки вона була близька до Росії.

На перших двосторонніх зустрічах Болтона в Києві Порошенко декілька разів просив Болтона підтримати його на президентських виборах минулої весни. Після неодноразових відмов Порошенко наполягав на санкціях проти Коломойського.

Інцидент з українськими кораблями в Азовському морі 2018 р. ーне випадість

Щодо захоплення українських моряків у Азовському морі, Болтон дистанціюється від оголошення власної позиції з цього питання і пише: «Можливо, що росіяни прагнули конфронтації, мабуть певною мірою хотіли навіть легімітизувати анексію Криму, яку визнали лише декілька держав. Але Трамп не був зацікавлений у швидких рішеннях, навіть якщо РФ чинила протиправно».

“А що Меркель зробила для України?”

Під час опису самітів за своєї участі, Болтон безперечно помітив напружені відносини Трампа зі світовими лідерами, але особливо з Ангелою Меркель. Насамперед, це пов'язано з претензіями Трампа: чому ФРН не сплачує до бюджету НАТО на рівні 2% ВВП, а просить США ввести санкції проти РФ через будівництво “Північного потоку-2.

Постійний наратив Трампа щодо більшого економічного та політичного залучення ЄС до українських справ, звичайно, вже не викликає того подиву, як на початку каденції Трампа, але показовий момент Болтон також наводить.

Під час розмови з 45-им президентом США, канцлер ФРН запитала у нього, що він буде робити щодо України. На що той відповів: “А що вона зробила і буде робити для України?

В цілому, з книги очевидно, що ні Болтона, ні і так званий “deep state” не можна назвати проросійськими, і на користь цього аргументу є також декілька прикладів.

Відразу після інциденту в Азовському морі, коли Болтон вже полетів до Бразилії на саміт G20, де Трамп і Путін мали зустрітися, проявилась цікава деталь. Болтон став тим першим американським дипломатом, який прямо заперечив Трампу, і сказав, що не можна зустрічатися з президентом Росії тоді, коли українські моряки фактично перебувають у полоні.

Беручи до уваги застереження щодо оточення Трампом виключно людей, що звикли погоджуватись із 45-им президентом, очевидно, озвучити цю фразу йому було непросто.

“Було би добре, аби в Україні був проросійський президент”- 45-ий президент США Дональд Трамп.

Трамп, за словами Болтона, хотів бачити в Києві такого главу держави, який би симпатизував РФ. На його думку, це сподобалось би росіянам та знизило би шанси початку Третьої світової війни.

Виключно партійний армагедон

У частині, присвяченій Україні, фрази та дії одіозних персонажів можна лише співставляти з уже відомими фактами які були оприлюднені під час розслідувань у Конгресі.

Наприклад, це стосується особистого адвоката Трампа Джуліані, де він заявив про те, що єкс-посол Йованович симпатизувала Клінтон, та її кампанія 2016 була побудована на криміналі. Цікаво, що від Болтона вперше почули те, що на початку каденції Трампа пошук компромату на Клінтон був поєднаний із справою “Бурізма”. В цілому увесь процес він називає армагедоном, що очевидно, демонструє тодішнє небажання радника Трампа з'являтися на допит у Капітолії.

Підливає масла у вогонь саме детальні описи зустрічей Трампа на найвищому рівні. На думку Болтона, саме в той час у Трампа зародилась ідея про те, що власне Україна відповідальна за втручання Москви у вибори 2016, і це стало сигналом для Болтона, що Києву не слід чекати позитивних дій від Трампа.

Згодом Трамп нецензурно зауважив, що не хоче мати жодних відносин з Україною, адже вони атакували його, і він не розумію чому вони хотіли його fuck.

Failed стейт

Офіційно причиною імпічменту став шантаж допомогою Україні в обмін на “Бурізми”, та загалом це дістало назву “quid pro quo”.

Ці перепетії називані «козлиною мотузкою» та фантазіями Джуліані

Важливо, що у книзі де-факто підтверджується, що той транскрипт розмови між Трампом та Зеленським 25 липня, який був оприлюднений Білим домом, не є дослівним записом, а переказом. До речі, свою версію основних моментів Болтон наводить у книзі, але вона не суперечить тому транскрипту.

Також екс радник з нацбезпеки Болтон визнає, за його підрахунками до 10 разів він з Майком Помпео та Марком Еспером просили Трампа не заморожувати фінансову допомогу Україні. У розмовах із своїми підлеглими Трамп визнав, що не хотів робити нічого для України до початку розслідувань по “Бурізмі”.

Болтон був звільнений незадовго до початку слухань у Конгресі, але його спогади важливі з точки зору доповнення цілісної картини пазлів справжніх причин імпічменту Трампу.

Дискусії, які зараз розпочались у Вашингтоні щодо самого Болтона, йдуть йому авжеж не на користь, адже він обрав видання книги замість свідчення під присягою в Конгресі, тому в очах особливо консервативних американців він авжеж зрадник, але й демократи його не вважають патріотом.

Попри тимчасовий бомбовий ефект книги, навряд вона стане не помітною проблемою для Трампа. Це шанс його опонентів здобути чергову зброю напередодні виборів 3 листопада. Більшість фактів були відомі під час імпічменту, тому вона не змусить прихильників Трампа відвернутися від нього.

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