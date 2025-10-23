Когда РФ разработала военную стратегию, пропорциональную имеющимся ресурсам, технологиям и тактике, оказалось, что это очень серьезный противник

Сейчас много разных, качественных и не очень качественных, попыток понять, почему мы оказались там, где оказались, после того как РФ расширила масштабы агрессии 24 февраля 2022 года.

Ответ на этот вопрос имеет много составляющих, как и положено такому сложному общественно-политическому явлению, как война. Но, на мой взгляд, в том числе, мы именно в таком состоянии дел, а не в ином, поскольку не смогли честно проанализировать, почему в 2022 году у нас получилось (а у РФ – нет), и, как следствие, сделали немного не те выводы.

Начну с ошибочного вывода – идеи о том, что, поскольку результат кампании февраль-октябрь 2022 года был в пользу Украины, выходит, что Украина довольно успешно овладела таким уникальным искусством, как стратегия и стратегическая деятельность. Такой вывод был и внутри страны, и среди партнеров.

И, соответственно, если довольно неплохо получалось в 2022 году, то будет получаться и дальше. Логично? Логично!

Хотя на самом деле результат кампании февраль-октябрь 2022 года был сочетанием уникального стечения ряда обстоятельств, ключевыми из которых были:

ошибки нашего противника, который пытался делать кратно больше, чем имел на то сил; ряд преимуществ Украины, среди которых – низовая инициатива и обученный резерв; поддержка Запада и использование новых образцов вооружения типа М142/270.

И когда в уравнении начали меняться переменные не в нашу пользу, оказалось, что успех не гарантирован автоматически.

Когда РФ нашла способы системно привлекать личный состав и разработала военную стратегию, пропорциональную имеющимся ресурсам, технологиям и тактике, оказалось, что РФ – очень серьезный противник, а успехи 2022 года повторить трудно.

А стратегия и стратегическая деятельность – это то искусство, которое государству, возрожденному в 1991 году, еще осваивать и осваивать.

