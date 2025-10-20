Думаю, теперь всем понятно, что программа работы официальной делегации и состав участников встречи президента Украины с президентом США в Вашингтоне с нашей стороны должны были бы выглядеть несколько иначе.

Очевидно, было бы лучше сначала провести встречу в Конгрессе и, возможно, дать интервью одному из телеканалов или даже YouTube-каналов, ориентированных на консервативную аудиторию, съездить в военный госпиталь (скажем, в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в Бетесде — это рядом), встретиться с американскими и украинскими ветеранами войны.

Это не позволило бы американской стороне единолично формировать информационный фон и дало бы время подготовиться к встрече в изменившейся (после звонка российского лидера президенту США) ситуации.

Учитывая состав американской стороны (одно лишь присутствие главы Пентагона и начальника Объединенного комитета начальников штабов сразу говорило о приоритетах вопросов) и все эти эмоции — "он вас уничтожит", "нужно соглашаться на все прямо сейчас", — а также формат 1+6, более уместным был бы такой состав участников с украинской стороны:

Президент Украины. Посол Украины в США. Глава Офиса президента Украины или профильный (по вопросам внешней политики) заместитель главы Офиса. Министр иностранных дел Украины. Заместитель главы Офиса по военным вопросам. Глава СБУ. Начальник ГУР Минобороны Украины.

Здесь одной демонстрации карт уже недостаточно. Нужно демонстрировать личный успех и уверенность, прогнозировать возможные шаги и делать акцент на российской лжи, ИПСО и слабых местах врага (нынешнее состояние и прогноз).

Читайте также Поколение Z меняет Африку. Почему это зеркало глобальных процессов

Также важно объяснить, что та "коммерция", которую господин Дмитриефф "впаривает" господину Уиткоффу — от полезных ископаемых и арктических месторождений до тоннеля от Чукотки до Аляски — никоим образом не перевесит выгоду от успеха США и лично президента в установлении реального мира в Европе и экономического взаимодействия с европейскими партнерами.

Не утверждаю, что это изменило бы позицию американцев, тем более их нынешнего лидера, но, по крайней мере, вывело бы президента Украины из искусственно созданной уязвимой позиции на переговорах.

И да — необходимо иметь информацию о намерениях другой стороны перед встречами и разрабатывать разные СЦЕНАРИИ и РОЛИ участников в условиях стремительного изменения ситуации.

Это, конечно, теория. Легко наблюдать… Трудно добиться результата в таких обстоятельствах. Но инициативу как-то нужно возвращать. Пока наши мужественно сражаются на фронте, а украинцы верят, что капитуляции не будет — это все еще возможно.

