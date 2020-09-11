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Теракты 11 сентября в США: спустя 19 лет, мы так и не получили вакцину от террора

Теракты 11 сентября в США: спустя 19 лет, мы так и не получили вакцину от террора

общественно-политический деятель
11.09.2020, 13:43

Как повлияли на мир террористические атаки башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здания Пентагона в Вашингтоне 11 сентября 2001 года

11 сентября 2001 года, произошла трагедия, которая повлияла на многие процессы в мире. Серия террористических атак, во время которых террористы-смертники на захваченных самолетах атаковали башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне. Этот теракт привел к глобальным изменениям в мировой политике и сфере безопасности.

Количество погибших в том теракте составляет 2977 человек, из них 343 пожарных и 60 офицеров полиции. Так же погибло еще 19 террористов и 24 человека пропали без вести. 3051 ребенок потерял родителей во время терактов.

После теракта последовало вторжение США в Афганистан и Ирак для борьбы с терроризмом. Но вместо наведения порядка, эти действия лишь привели к нестабильности, беспорядкам, гибели сотен тысяч мирных жителей и, что еще хуже, созданию новых террористических организаций. 

В США был принят нормативный документ Patriot Act, который узаконил практику вмешательства спецслужб в частную жизнь граждан. Так же основательно изменились меры безопасности в аэропортах по всему миру. Ограничения коснулись даже проноса жидкости и косметики в самолет. 

Кроме этого, изменились условия страхования, что также повлияло на экономику. 

И отдельным вопросом стоит ксенофобия. Мусульман стали воспринимать, как потенциальных террористов, не вникая в их принадлежность к тому или иному течению ислама. Шаблон приклеился надолго.

В США в 8:46 утра по североамериканскому восточному времени начнется минута молчания - именно в это время первый самолет врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене. Это произошло 19 лет назад и человечество уже привыкло жить в эпоху терактов, хотя ограничения и многие меры, введенные тогда временно, так и остались уже постоянными. 

А самое страшное то, что люди не получили прививку от террора. Новые террористы и теракты появляются в разных уголках Земли. И это точно не признак эволюции. 

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