И это не выборы, и не редкоземельные металлы

В будущем мирном плане от Трампа по-настоящему важны две вещи.

Гарантии безопасности для Украины, где главный акцент – максимальная конкретика, выраженная в цифрах, деньгах и датах.

Этими гарантиями могут быть:

- масштабы и регулярность поставок оружия Украине

- совместные военные производства

- военные базы как на территории Украины, так и на территории ЕС с участием украинцев

- масштабные спецпроекты оборонных сооружений на востоке за западные деньги

- новые военные технологии

- четкая дата вступления в ЕС.

Рычаги влияния, на которые готов пойти Трамп, чтобы заставить Россию к миру.

Этими рычагами могут быть:

- санкции, геополитические маневры с странами ОПЕК (цена на нефть)

- антироссийские интриги с Китаем и Индией

- угрозы поставить новое вооружение для Украины

- радикальное увеличение военного бюджета стран НАТО.

Все остальное – выборы, восстановление страны, финансовая помощь, редкоземельные металлы, локация места переговоров, судьба USAID, истерики Маска – на самом деле второстепенно.

Не потому, что неважно, а потому, что будет вторым после гарантий безопасности и согласия Путина на стратегическую паузу в войне.

Поэтому обращаем внимание на главное и не ведемся на информационный шум.

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