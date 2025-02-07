Только две вещи в мирном плане Трампа сейчас имеют значение. Какие именно
В будущем мирном плане от Трампа по-настоящему важны две вещи.
Гарантии безопасности для Украины, где главный акцент – максимальная конкретика, выраженная в цифрах, деньгах и датах.
Этими гарантиями могут быть:
- масштабы и регулярность поставок оружия Украине
- совместные военные производства
- военные базы как на территории Украины, так и на территории ЕС с участием украинцев
- масштабные спецпроекты оборонных сооружений на востоке за западные деньги
- новые военные технологии
- четкая дата вступления в ЕС.
Рычаги влияния, на которые готов пойти Трамп, чтобы заставить Россию к миру.
Этими рычагами могут быть:
- санкции, геополитические маневры с странами ОПЕК (цена на нефть)
- антироссийские интриги с Китаем и Индией
- угрозы поставить новое вооружение для Украины
- радикальное увеличение военного бюджета стран НАТО.
Все остальное – выборы, восстановление страны, финансовая помощь, редкоземельные металлы, локация места переговоров, судьба USAID, истерики Маска – на самом деле второстепенно.
Не потому, что неважно, а потому, что будет вторым после гарантий безопасности и согласия Путина на стратегическую паузу в войне.
Поэтому обращаем внимание на главное и не ведемся на информационный шум.
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