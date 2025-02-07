Лише дві речі в мирному плані Трампа зараз мають значення. Які вони
У майбутньому мирному плані від Трампа по-справжньому важливі дві речі.
Гарантії безпеки для України, де головний акцент – максимальна конкретика, виражена у цифрах, грошах і датах.
Цими гарантіями можуть бути:
- масштаби і регулярність постачання зброї Україні
- спільні військові виробництва
- військові бази як на території України, так і на території ЄС за участі українців
- масштабні спецпроєкти оборонних споруд на сході за західні гроші
- нові військові технології
- чітка дата вступу в ЄС.
Важелі впливу, на які готовий піти Трамп, аби змусити Росію до миру.
Цими важелями можуть бути:
- санкції, кульбіти геополітики з країнами ОПЕК (ціна на нафту),
- антиросійські інтриги з Китаєм та Індією
- погрози постачати нові озброєння для України
- радикальне збільшення військового бюджету країн НАТО
Все решта – вибори, відбудова країни, фінансова допомога, рідкісноземельні метали, локація місця переговорів, доля USAID, істерики Маска – насправді другорядне.
Не тому, що неважливе, а тому, що буде другим після гарантій безпеки та згоди Путіна на стратегічну паузу у війні.
Тому звертаймо увагу на головне і не ведімося на інформаційний шум.
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