І це не вибори в Україні, і не рідкісноземельні метали

У майбутньому мирному плані від Трампа по-справжньому важливі дві речі.

Гарантії безпеки для України, де головний акцент – максимальна конкретика, виражена у цифрах, грошах і датах.

Цими гарантіями можуть бути:

- масштаби і регулярність постачання зброї Україні

- спільні військові виробництва

- військові бази як на території України, так і на території ЄС за участі українців

- масштабні спецпроєкти оборонних споруд на сході за західні гроші

- нові військові технології

- чітка дата вступу в ЄС.

Важелі впливу, на які готовий піти Трамп, аби змусити Росію до миру.

Цими важелями можуть бути:

- санкції, кульбіти геополітики з країнами ОПЕК (ціна на нафту),

- антиросійські інтриги з Китаєм та Індією

- погрози постачати нові озброєння для України

- радикальне збільшення військового бюджету країн НАТО

Все решта – вибори, відбудова країни, фінансова допомога, рідкісноземельні метали, локація місця переговорів, доля USAID, істерики Маска – насправді другорядне.

Не тому, що неважливе, а тому, що буде другим після гарантій безпеки та згоди Путіна на стратегічну паузу у війні.

Тому звертаймо увагу на головне і не ведімося на інформаційний шум.

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