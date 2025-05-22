Современная война представляет собой многослойный и очень затратный продукт современного геополитического ревизионизма, который стал основой политики России при поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана. Она напоминает торт "Наполеон": снаружи вы видите цельный продукт, но состоит он из множества слоев – военного, промышленного, технологического, дипломатического, информационного, культурного, достаточно щедро насыщенных финансовыми, человеческими и материальными ресурсами. Только торт сладкий, а война горькая, соленая, у нее вкус крови.

Интересно, что французы, итальянцы и, конечно, россияне имеют свои версии происхождения названия торта в честь воинственного императора Франции. В течение 12 лет правления он участвовал в нескончаемых войнах и битвах, ныне объединенных в семь глобальных конфликтов, в которых были задействованы десятки стран и миллионы людей на гигантских территориях между Атлантическим и Индийским океаном и Северной Европой и Африкой.

Неизвестно, почему в честь воинствующего императора, перебившего пол Европы, назвали сладкий торт, но он вызывает много ассоциаций. Сохраняется также традиция разного видения одних и тех же событий у европейцев и россиян.